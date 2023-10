O que é Post Merger Integration e qual sua importância no M&A?

Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 18 de outubro de 2023.

O Post Merger Integration (PMI) é um dos principais pilares para o sucesso de uma negociação de fusão ou aquisição. Quando mal-planejado, pode colocar tudo a perder durante a fase de integração das empresas.

A integração pós-fusão ou aquisição contribui para a continuidade do serviço do negócio, independentemente do tamanho da transação. Ele garante que a sinergia empresarial, que diz respeito à velocidade, ao estilo, à cultura, ao foco e ao modelo do negócio, seja colocada em destaque (e prioridade!) e evite a falta de sucesso durante a incorporação.

Pelo fato desse processo durar meses ou até anos, caso haja problemas na preparação e execução, é necessário entender o que é Post Merger Integration, como ele funciona, seus maiores benefícios e como realizar um de forma segura e sustentável a longo prazo.

Vamos aprender mais sobre esse assunto? Leia este texto até o final e tire suas dúvidas.

O que é Post Merger Integration (PMI)?

O Post Merger Integration, conhecido pela sigla PMI, quando traduzido para o português, significa integração pós-fusão. Ele consiste em uma etapa do processo de Mergers and Acquisitions (M&A) que ocorre depois da assinatura do contrato de compra e venda com foco em integrar a empresa adquirida à sinergia da empresa adquirente.

O planejamento do PMI impacta o valuation da transação, ou seja, seu valor de compra e venda. Isso porque o preço da negociação é pautado também nas premissas do crescimento da empresa adquirida após a integração, refletindo a participação no mercado e o ajuste dos custos.

É preciso entender o planejamento para integrar as finanças, os processos, as equipes, as políticas e os sistemas de ambas as companhias e, ainda, outras sinergias próprias de cada departamento, como de recursos humanos, financeiro, marketing, vendas, jurídico, tecnologia da informação etc.

Citamos ainda a importância da empresa adquirente entender todos os detalhes dessa transição pelo fato de que, geralmente, ela tem a função de ajudar a empresa adquirida a elevar a receita, reduzir custos, reformular processos etc.

Em suma, podemos dizer que o Post Merger Integration é um dos principais pilares no valor de compra e venda de um negócio.

Benefícios de realizar um PMI com excelência

Os maiores benefícios de investir na preparação de uma integração de excelência são: gerar valor para a empresa, potencializar a integração de sinergias, facilitar o crescimento do negócio, aumentar o potencial estratégico e alinhar e orientar os gestores sobre o planejamento e a execução do plano de integração.

Como funciona o PMI?

O Post Merger Integration funciona dividido em três etapas: escolha da direção após a fusão ou aquisição, definição dos custos e dos objetivos estimados e, ainda, criação de uma estrutura corporativa depois da transação.

Entenda melhor sobre elas a seguir.

1. Escolha da direção após a fusão ou aquisição

O PMI tem como função representar os objetivos da fusão ou aquisição. Ele precisa, acima de tudo, do comprometimento e da dedicação de todos os líderes envolvidos. A hora de compartilhar internamente os valores da fusão é essa.

Quanto mais unidos estiverem os departamentos, mais fácil será essa integração. Basta definir uma direção sólida e realista e informar a todos as metas e o plano de ação, espelhando ambas as culturas organizacionais.

Lembre-se de que esse processo de integração deve acontecer de forma simultânea ao dia a dia da rotina empresarial.

2. Definição dos custos estimados

É necessário que o negócio inclua no seu plano de integração pós-fusão uma estimativa dos custos futuros e das metas a curto, médio e longo prazo.

3. Criação de uma estrutura corporativa

O plano de integração deve revisar minuciosamente alguns pontos sensíveis à devida continuidade do negócio. Portanto, ele funciona também para determinar como será a organização estrutural da empresa.

Isso envolve melhorias de processos, gerenciamento de talentos, investimento na comunicação interna e compartilhamento da cultura organizacional, entre outros aspectos.

Mas não pense que o processo de integração se limita apenas a essas fases descritas acima. Ele pode ser aperfeiçoado durante sua execução para facilitar a adaptação de todo o novo negócio.

Por isso, contratar uma consultoria especializada em fusão e aquisição é essencial para tornar todo o processo de M&A seguro, rentável e bem-sucedido, de ponta a ponta da transação.

O ideal é que o Post Merger Integration seja planejado meses antes da finalização da negociação, se possível, a partir do valuation, ou até mesmo antes dele.

Dicas para fazer um Post Merger Integration

Crie um cronograma com metas e prazos para a elaboração do planejamento, dedicando tempo de estudo, pesquisa e organização de cada item. Invista tempo e esforço em conhecer profundamente as empresas envolvidas e analisadas de forma minuciosa. Entenda quais são os gargalos operacionais atuais e as competências de cada colaborador e gestor, principalmente se houver desligamentos ou realocação de funcionários. Investigue formas de minimizar o impacto da união de culturas organizacionais distintas. Pense em planos de como fortalecer a cultura após a fusão ou aquisição. Planeje como será a comunicação e a divulgação para todos os envolvidos e interessados. Determine de forma clara quem serão os responsáveis por cada etapa e defina as atividades necessárias e como será o monitoramento do progresso.

Por fim, destacamos a recomendação de contratar profissionais experientes em todas as etapas do processo de M&A. Dessa forma, é possível minimizar os riscos da fusão ou aquisição e, ainda, evitar a sobrecarga dos líderes ao planejar e executar o PMI e tocar o dia a dia do negócio.

Os consultores de Mergers and Acquisitions garantem o cumprimento do Post Merger Integration e o sucesso da integração pós-fusão ou aquisição.

Fonte: Capital Invest, uma das principais Boutiques de M&A no Brasil, com quase 20 anos de experiência em assessoramento financeiro em avaliação, compra e venda de empresas.