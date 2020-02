Compartilhe Facebook

Twitter

Pinterest

* Por: Jornal Montes Claros - 14 de fevereiro de 2020.

MG – Estado lança campanha de prevenção contra uso e abuso de álcool, tabaco e outras drogas no Carnaval

MG – O Governo de Minas está realizando uma série de ações de prevenção do uso e do abuso de álcool e outras drogas no Carnaval. Com a campanha “Neste Carnaval, se cuide! Não abuse”, o Estado quer orientar e sensibilizar a população sobre os problemas à saúde e danos sociais decorrentes do uso das substâncias.

Além disso, a campanha também pretende levar uma mensagem positiva de promoção da saúde e valorização da vida, destacando a importância do fortalecimento dos fatores de proteção, com especial atenção a crianças, adolescentes e jovens.

Serão distribuídos leques com mensagens educativas nos pontos de concentração de foliões, em blitze da Polícia Militar e em ações junto a parceiros. Além de tentar minimizar os danos sociais e à saúde, o Estado também busca reduzir a violência, os acidentes de trânsito causados principalmente pela ingestão de bebidas alcoólicas neste período, as relações sexuais desprotegidas e o aumento das demandas hospitalares, que impactam diretamente a saúde pública.

Durante o pré-Carnaval, uma série de intervenções já está sendo realizada. No fim de semana material alusivo à campanha foi distribuído na capital mineira, na Savassi e no Centro. A importância do desenvolvimento de ações de prevenção às drogas, no contexto do Carnaval também foi tema de audiência pública, realizada nessa quarta-feira (12/2), na Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG).

Na segunda-feira (17/2) haverá também blitz educativa em conjunto com a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), na rua São Paulo, próximo à Praça Marília de Dirceu, e nas avenidas Amazonas, Barbacena e Contorno, em Belo Horizonte. Já na quinta-feira (20/2), acontece o “Esquenta de Prevenção às Drogas” na Cidade Administrativa, um movimento a favor da vida, com a participação de vários artistas.

Interior

As ações de prevenção contra o uso e o consumo excessivo de álcool, tabaco e outras drogas não ficam restritas a Belo Horizonte. Durante encontro na Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social (Sedese), houve um alinhamento com os diretores das unidades regionais sobre as ações que serão adotadas nos municípios mineiros.

Haverá também mobilizações e distribuição de material de campanha nas praças de pedágio da ECO 050, nos municípios de Araguari, Uberlândia, Uberaba e Delta, no Triângulo Mineiro. As intervenções serão levadas ainda aos municípios de Joaquim Felício, Itamarandiba, Diamantina, Inhaúma, Pitangui, Caeté, Jeceaba, Ouro Preto, São Brás, Ressaquinha e São Vicente.

Segundo a subsecretária de Políticas sobre Drogas da Sedese, Soraya Romyna, a campanha tem um caráter universal, mas está direcionada especialmente a crianças e adolescentes. “Lamentavelmente, neste período de Carnaval a sociedade tende a ser um pouco mais permissiva em relação ao uso e ao abuso de álcool, tabaco e outras drogas. A perspectiva é que a campanha aborde a prevenção por meio de uma mensagem positiva a favor da vida”.