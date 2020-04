Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 9 de abril de 2020.

MG – Governador de Minas anuncia data de pagamento dos salários do funcionalismo público

MG – O governador Romeu Zema anunciou, nesta quinta-feira (9/4), o pagamento da primeira parcela de abril dos salários dos servidores públicos. Os depósitos serão feitos na próxima quarta-feira (15/4).

Aqueles que ganham até R$ 2 mil receberão o valor integral e funcionários que têm provento maior receberão a primeira parcela no valor de R$ 2 mil.

O governador continua empenhado em encontrar soluções que façam frente à perda de arrecadação, decorrente da pandemia de coronavírus. Tão logo, tenha condições financeiras, anunciará o pagamento do restante do salário. “Apesar de tudo, nós temos conseguido, até este momento, levar adiante os pagamentos. Estamos atrasando alguns dias, mas vamos viabilizar o pagamento da primeira parcela para a próxima quarta-feira. Eu estou otimista com a operação do nióbio, que deveremos ter retorno dos bancos na próxima semana, e queremos anunciar o quanto antes o pagamento da segunda parcela”, afirmou.

Nesta quinta-feira, Romeu Zema esteve em Brasília para tratar da crise fiscal mineira com o presidente da República, Jair Bolsonaro, e com os presidentes dos bancos do Brasil, Rubem Novaes, da Caixa Econômica, Pedro Guimarães, e do BNDES, Gustavo Montezano. Das reuniões, saíram possibilidades de ajuda financeira ao Estado que serão aprofundadas pelas equipes técnicas.