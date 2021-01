Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 15 de janeiro de 2021.

MG – SEE elabora guia sobre processos de convocação e contratação temporária

MG – A Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais (SEE/MG) está com inscrições abertas para dois processos: o de convocação – voltado para profissionais do quadro do magistério – e o de contratação temporária – dedicado a interessados em atuar no quadro administrativo das unidades escolares. Para auxiliar no processo de inscrição, a SEE/MG elaborou um guia que reúne as principais dúvidas dos candidatos relacionadas à habilitação e escolaridade. Clique aqui para acessar o documento.