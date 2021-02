Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 23 de fevereiro de 2021.

Família guarda como herança bolo de 142 anos

A família Ford, que vive no Estado estadunidense do Michigan, tem uma herança peculiar: um bolo de frutas de 142 anos. A sobremesa foi elaborada por Fidelia Ford, no ano de 1848, mas ela morreu antes de saborear o bolo e a família decidiu guardar a gostosura (agora não mais) como forma de respeito à sua memória.

O bolo foi armazenado em um recipiente de vidro, que apresenta a data de fabricação no topo. Desde então o bolo foi sendo repassado entre as gerações e tornou-se uma tradição entre os membros da família Ford.

Atualmente, a responsável pelo alimento é Julie Ruttinger, tataraneta de Fidelia. Ela recebeu o bolo após a morte do pai, Morgan Ford, no ano de 2013.

“Ele cuidou do bolo até o dia em que morreu. Nós sabíamos que [o bolo] significava muito para ele”, afirmou Julie.