Bar em casa: saiba como montar o seu

Compartilhe Facebook

Twitter

Pinterest

* Por: Jornal Montes Claros - 29 de abril de 2021.

Reservar um ambiente em casa destinado ao armazenamento e consumo de bebidas é uma opção segura e confortável.

Ter um bar em casa é um desejo de muitos e um conforto sem igual. Além da comodidade e da possibilidade de oferecer um entretenimento a mais aos seus convidados, também é uma alternativa segura para quando ninguém quer ser o motorista da rodada.

Montar o seu próprio bar é mais simples do que parece, mas exige atenção especial a alguns pontos específicos. Determinados tipos de bebidas, por exemplo, pedirão taças e canecos especiais para que a experiência seja completa. A definição do espaço do bar, por outro lado, transformará boa parte da configuração do seu projeto. Se você está planejando fazer esse investimento e ainda não sabe exatamente o que precisa ser feito para tirar a ideia do papel, este artigo foi feito para você.

Comece definindo o espaço do bar

Geralmente, nossas casas são divididas entre as áreas sociais, como as salas de estar e jantar, as varandas e a área de lazer, e as áreas privadas, como a sala de TV, os quartos e as suítes. Os bares, por assim dizer, idealmente, ficam em um espaço híbrido entre essas duas categorias.

Por esse motivo, é sempre melhor evitar que o bar esteja na sala de estar. Caso tenha espaço suficiente, você poderá pensar nele como uma sala um pouco mais íntima e independente dos outros cômodos. Mas, se esse não for o seu caso e você precisar incorporar o bar a algum outro cômodo da casa, a sala de jantar é o local mais apropriado.

Outra boa alternativa é que o bar seja o elemento de transição entre os ambientes, podendo ser instalado, por exemplo, na bancada que divide a sala de estar da de jantar em ambientes grandes que funcionam como living room.

Quem tem varandas grandes em apartamentos ou dispõe de um espaço gourmet com churrasqueira, também poderá optar por essa opção na hora da escolha do local para desenvolver o projeto de bar doméstico.

Uma vez entendido o local do seu bar e conhecido o espaço disponível, chegou a hora de esboçar um projeto para a sua disposição. Se sua sala de jantar tiver espaço suficiente, o seu bar poderá ganhar um balcão e algumas banquetas. Isso dividirá fisicamente os dois ambientes e deixará a sua sala mais elegante.

Caso isso não seja possível, vale investir em um móvel destinado a bebidas, com a função de aparador para dar apoio às garrafas e gavetas que comportem coqueteleiras, copos, taças, bandejas, mixers e tudo mais que você precisar.

Em ambos os casos, vale investir um tempo de pesquisa sobre o estilo do seu bar. Existem aqueles com um ar retrô, outros mais modernos. Os futuristas estão com tudo entre os jovens moradores dos centros urbanos. Entenda as possibilidades, escolha a que mais te agrada e siga uma linha estética para deixar o seu bar além de funcional, bastante estiloso.

Investindo nas bebidas

A lógica do bar em casa é que você sempre terá à disposição uma certa quantidade de bebidas, como aconteceria em um estabelecimento comercial. Assim, idealmente, é sempre legal investir em variedade, especialmente para quem costuma receber muitos amigos em casa. As bebidas, de maneira geral, podem ser divididas entre destilados e fermentados e o ideal é que você tenha ambas no seu novo bar.

Uma vez definidas as bebidas que farão parte dele, você agora deve se preocupar com os utensílios e instalações necessários para dar suporte ao preparo dos drinks. Caso você invista em cervejas, por exemplo, saiba que será necessário ao menos um frigobar para mantê-las sempre refrigeradas.

Da mesma maneira, se você pretende oferecer aos seus convidados e a você mesmo uma variedade de coquetéis com frutas, precisará de copos e mixers específicos. Além disso, é claro, você deve se atentar à instalação de tomadas e luzes pontuais quando forem necessárias.

Por fim, se você pretende investir em uma carta de vinhos, as adegas eletrônicas garantem que eles não sejam afetados pela alteração de temperatura natural do ambiente, além de, evidentemente, ser necessário investir um pouco mais em taças.