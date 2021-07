“Liderança 5G e Impacto Ligado” UNISOC Brilha na MWC 2021 em Barcelona

Compartilhe Facebook

Jornal Montes Claros - 7 de julho de 2021.

A Mobile World Congress 2021 (MWC), a exposição mais influente do mundo no sector das comunicações móveis, realizou-se em Barcelona, Espanha, de 28 de junho a 1 de julho, com subordinada ao tema “Impacto Ligado”. Sendo um dos expositores, a UNISOC definiu “Jardim no Centro da Cidade” como a sua intenção original de design e adoptou o inovador esquema de exposição de stand não tripulado, atraindo muitos visitantes.

Destaque 1: Jardim no Centro da Cidade

A intenção original do design da UNISOC foi baseada no “Jardim no Centro da Cidade”, que concebeu a esperança de que cada visitante pudesse ser atraído pelo “Jardim” no salão de exposições. Barcelona tem um clima agradável em junho. Assim, a UNISOC trouxe a paisagem do exterior do salão de exposições para o interior. Este “Jardim UNISOC” trouxe não só mais experiência real e maravilhosa a todos os visitantes online e offline, mas também encarnou a determinação da UNISOC em assumir a responsabilidade ecológica – como a espinha dorsal do Mundo Digital.

Destaque 2: Stand Não Tripulado, Comunicação à Distância

Um stand não tripulado foi a característica proeminente da exposição UNISOC. Na área dos stands, não havia pessoal de serviço no local como na exposição convencional. Pelo contrário, a comunicação entre o pessoal relevante e os expositores foi assegurada pela adopção de uma ligação remota através de vídeo online.

Como a devastação dos tumultos pandémicos em todo o mundo, as empresas tecnológicas tiveram em conta as suas responsabilidades para com os funcionários, asseguraram uma comunicação próxima com os clientes e continuaram a expandir os negócios no estrangeiro com a ajuda da ciência e da tecnologia.

UNISOC, o primeiro chip EUV 5G T770 de 6nm do mundo, o primeiro chip 5G NB-IoT V8811 da indústria e outras 43 soluções inteligentes reunidas no stand da MWC 2021 Barcelona, trazendo uma forte matriz de produtos incluindo comunicação móvel 5G, electrónica de consumo, electrónica industrial e produtos ecológicos.

