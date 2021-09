3 receitas simples para você fazer no almoço

* Por: Jornal Montes Claros - 31 de agosto de 2021.

Confira receitas saborosas e práticas para preparar rapidamente no almoço.

Como a maioria dos brasileiros enfrenta uma rotina bastante agitada, que inclui trabalho, estudo, filhos e outras obrigações, nem sempre sobra muito tempo para preparar uma receita elaborada para o almoço.

No entanto, isso não significa que é preciso recorrer a marmitas ou a algum restaurante próximo, pois é possível preparar um almoço rápido e ainda assim bastante saboroso. A comida congelada, por exemplo, pode ser uma grande aliada nesses momentos de correria.

E, para mostrar a você que há como cozinhar uma refeição deliciosa de forma rápida, selecionamos 3 receitas bem simples e práticas para fazer no almoço. Confira!

1- Macarrão alho e óleo

Acordou atrasado para o trabalho ou teve algum imprevisto durante o dia e tem pouco tempo para preparar o almoço? Não se preocupe! A receita de macarrão alho e óleo fica pronta em poucos minutos e é super fácil de ser feita.

Ingredientes

200g de massa de macarrão;

2l de água ou caldo de legumes;

1 colher de sobremesa de sal;

½ xícara de óleo;

6 dentes de alho bem picados;

½ xícara de cebolinha picada.

Modo de preparo

Coloque a água no fogo (1l de água para cada 100g de massa) e, assim que começar a ferver, adicione o sal e a massa; Deixe cozinhar durante o tempo indicado na embalagem; Aqueça o óleo em uma frigideira e frite o alho em fogo baixo até ele ficar bem douradinho. Por fim, junte à massa já cozida e escorrida e misture bem. Feito isso, basta colocar a cebolinha e estará pronto.

2- Empanado de frango à parmegiana

Não faz ideia do que preparar para o almoço e não tem muito tempo sobrando? Esta receita de empanado de frango pode ser a solução para o seu problema. Bem simples de preparar, o principal ingrediente é o famoso e saboroso steak de frango congelado, facilmente encontrado na maioria dos supermercados.

Ingredientes

4 steaks empanados de frango congelados;

4 colheres de azeite;

4 tomates picados sem pele e sem semente;

½ caixa de polpa de tomate, salsa e cebola;

3 dentes de alho;

1 cebola média ralada;

8 fatias de queijo mussarela;

Sal, pimenta e cheiro verde a gosto.

Modo de preparo

Frite os empanados e reserve (tente fritá-los enquanto prepara o molho para que não fiquem frios).

Coloque o azeite, a cebola e o alho para refogar, depois junte o tomate e refogue bastante;

Adicione a polpa de tomate;

Salgue e coloque pimenta a gosto;

Deixe ferver;

Junte o cheiro verde e deixe cozinhar por mais 1 minuto;

Por fim, coloque os empanados em uma travessa e ponha o molho por cima. Adicione o queijo e asse até que ele derreta.

3- Bife acebolado com batata frita

Dificilmente você irá encontrar alguém que não goste do tradicional bife com batata frita, então por que não prepará-lo para o seu almoço? Essa simples receita, amada por quase todo mundo, se torna ainda mais prática com batatas fritas congeladas.

Ingredientes

1 kg de contra filé;

alho, cebola e sal a gosto;

1 colher de sopa de açúcar cristal;

molho inglês a gosto;

1 pacote de batata frita congelada;

½ copo americano de óleo para fritar o bife.

Modo de preparo