Como ganhar dinheiro no Instagram?

* Por: Jornal Montes Claros - 31 de agosto de 2021.

Rede social pode ser a ferramenta ideal para quem quer aumentar renda ou até mesmo trocar de profissão

O Instagram é uma das redes sociais mais acessadas em todo o mundo e muita gente vem fazendo dinheiro por lá. Existem diversas maneiras de usar a ferramenta a seu favor nesse sentido e nem sempre é preciso ter os melhores smartphones para isso. Estudar a ferramenta e investir em produção de conteúdo é um dos caminhos. Conheça outras maneiras de ganhar dinheiro pela rede social.

1. Tenha uma loja no aplicativo

Foi-se o tempo em que o Instagram era uma rede apenas para conexão com amigos. Hoje em dia e cada vez mais a rede social vem se voltando ao lado comercial, visando atrair empresas para o aplicativo. Isso é tão claro que já há algum tempo o Instagram criou uma aba específica chamada “Shopping”, para facilitar ainda mais o acesso aos produtos sendo vendidos pela rede.

Por isso, uma das maneiras de ganhar dinheiro na rede é cadastrar sua loja no aplicativo, levando em consideração as configurações de vendas da ferramenta, que podem levar seus posts muito mais longe e tornar o caminho entre divulgação e compra muito mais fácil para o usuário.

2. Produza conteúdo

Mesmo facilitando ao máximo as vendas, o aplicativo ainda é sobre conteúdo. Ou seja, o que você posta por lá tem muita relevância no sucesso da sua empresa ou loja, como o exemplo citado anteriormente. Assim, independentemente do que esteja vendendo, produzir um conteúdo de qualidade é essencial.

E você sabia que pode criar conteúdo para outras pessoas também? Isso é ser social media e é uma das profissões que estão em alta no momento. Para atuar na área, claro, é preciso estudar e entender a ferramenta para oferecer o serviço da melhor forma.

A criação digital pode ser ainda mais benéfica: pessoas com bom conteúdo geralmente conquistam seguidores fiéis e engajados, abrindo espaço para que a próxima dica aconteça.

3. Seja um influenciador digital

O marketing de influência é um dos braços da publicidade mais importantes atualmente, pois leva em consideração não apenas a divulgação de um produto ou marca, mas também a confiança dos usuários em determinada pessoa — o influenciador digital.

Ganhar dinheiro com isso não é algo que acontece do dia para a noite, mas é uma das profissões com alto retorno financeiro. Hoje em dia, os nanoinfluenciadores (aqueles com pouco seguidores) são tão importantes para as marcas quanto os grandes.

Para entender melhor, marcas e empresas contratam pessoas conhecidas nas redes sociais para mostrarem seus produtos, considerando o engajamento e a possibilidade de retorno financeiro.

Comece sempre pelo conteúdo e estude a plataforma para saber o que é melhor aceito por ela e pelo seu público.

4. Venda produtos digitais e serviços

Não são apenas lojas e empresas que podem aproveitar a visibilidade do Instagram para ganhar dinheiro. Se você vende algum tipo de produto digital, como presets (edições) para foto, artes digitais, e-books, entre outros, a venda pela rede também é uma opção rentável.

Se você oferece algum tipo de serviço, a rede também pode ser um espaço para divulgação de seu trabalho e networking, trazendo mais clientes e, consequentemente, mais retorno.

5. Use marketing digital

O marketing digital é uma área em alta ultimamente e, apesar de existirem diversos formatos e estratégias no ramo, o Instagram é uma ferramenta muito utilizada para conseguir fazer vendas. Desde estratégias mais simples até as mais detalhadas podem ser feitas considerando as possibilidades do aplicativo.

Assim, se você tem interesse em vender um produto físico ou digital ou até mesmo atuar como estrategista dentro da área de marketing digital, entender o Instagram pode ser o caminho para conseguir ganhar dinheiro pela rede.

Em suas últimas atualizações, a rede social também passou a remunerar criadores de conteúdo ao realizarem alguns tipos de ações, como lives. Isso é algo inédito na ferramenta, que nunca havia pago diretamente aos seus produtores, como funciona no Youtube, por exemplo.

Isso mostra ainda mais como o Instagram está cada vez mais focado em atrair pessoas para ganharem dinheiro dentro da ferramenta. Por isso, esse é um ótimo momento para começar a investir mais em produzir conteúdo ou vender seus produtos por lá.