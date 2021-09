Qual melhor aparelho para transformar tv em smart tv

Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 2 de setembro de 2021.

É possível assistir aos streamings pelo celular mas não é o ideal. A tela é pequena e o conforto não é o mesmo que assistir pela televisão. O problema é que muita gente não possui uma televisão smart e por isso necessita utilizar o celular. Mas, com o avanço da tecnologia já é possível transformar um aparelho de televisão comum em um smart.

Vários são os aparelhos que fazem essa função hoje em dia mas, são tantos que fica difícil encontrar o ideal para cada casa. Muitas vezes os sites oferecem apenas especificações técnicas, o que é complicado.

Por isso, listamos alguns dos melhores aparelhos para transformar tv em Smart TV e o realmente o melhor aparelho para transformar tv em smart.

Antes de tudo, é importante verificar se o aparelho em questão possui uma entrada USB ou HDMI. Essas entradas são básicas e é fácil procurar fotos delas na internet para comparar com a entrada da televisão. E também, a maioria das televisões, mesmo as um pouco mais antigas, possuem uma dessas duas entradas.

O Google Chromecast é um dos principais modelos de aparelho que transforma a tv em uma smart. Esse aparelho é simples e aceita entradas HDMI, ou seja, funciona para tvs mais antigas. É possível controlar o aparelho inclusive pelo celular, o que é bastante cômodo.

O Dongle: Elsys ETRI01 Smarty é um aparelho mais completo e inclui controle remoto. Ele é um conversor simples e faz com que a televisão normal funcione realmente como uma smart pois tudo é feito pelo controle remoto próprio. É só instalar o item e será possível assistir aos streamings mais famosos e será possível também acessar os vários aplicativos disponíveis na Play Store, incluindo o Youtube.

Para quem gosta de jogar, também é possível utilizar o conversor para isso. É possível conectar até 4 celulares na rede bluetooth para que todos da casa e amigos possam aproveitar.

O Tv Box: Mi Box S 4K também é um dos conversores mais modernos e com preço acessível. Ele permite que o usuário assista aos streamings e também escute música pelo Spotify. Também possui controle remoto e é rápido na troca de aplicativos. Também é possível fazer pesquisas por voz.

Os boxes não param por ai. O TV Box Elsys ETRI02 também transforma a TV em Smart porém de outra forma. A conexão é feita diretamente utilizando a internet, seja por Wi-fi ou pela entrada Ethernet (que é a entrada direta da internet). Além de transformar a tv, esse box também é o único que permite que o usuário assista a televisão aberta dentro do próprio box. Todos os aplicativos de streaming disponíveis na Play Store podem ser baixados.

Essas são as melhores opções e cada uma possui uma vantagem. É necessário verificar a necessidade de cada pessoa e também a possibilidade de cada televisão.

O custo x benefício também é importante já que muitos aparelhos podem ser bem mais caro que outros. Entendendo isso e também as especificações e necessidades, o melhor aparelho é realmente o Tv Box: Mi Box S 4K pois é possível conectar através de HDMI e USB, trazendo mais acessibilidade aos televisores antigos. O preço também é um plus já que ele faz muito por um valor acessível. É possível acessar os mais diversos aplicativos com esse conversor, incluindo Netflix, Youtube e Spotify.

É possível fazer pesquisas por voz e também espelhar o conteúdo do celular na televisão, caso necessário.

O controle remoto também ajuda na interatividade e na real transformação de uma televisão normal para uma smart tv completa. Também é possível expandir a memória com armazenamento externo, o que anima ainda mais os usuários.