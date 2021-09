Pratos fáceis para preparar no micro-ondas

Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 17 de setembro de 2021.

Confira 4 receitas doces e salgadas para aproveitar o seu eletro da melhor forma.

O micro-ondas veio para revolucionar a cozinha. O que era para ser apenas uma facilidade a mais se tornou um equipamento muito necessário na hora de fazer pratos deliciosos e até mesmo ajudar quem não é tão expert na culinária.

Os primeiros aparelhos surgiram em 1946, mas bem diferentes dos que temos agora. As invenções iniciais tinham 1,70 metro de altura e 340 quilos. Difícil imaginar, não é? Com o tempo, assim como vários outros eletros e eletrônicos, o tamanho foi diminuindo e a eficiência aumentando.

Hoje, temos vários modelos e tecnologias que podem trazer grandes benefícios para facilitar o seu dia a dia. Para que você aproveite ainda mais o seu aparelho, separamos algumas receitas de pratos deliciosos e práticos. Vamos ver?

Bolo de chocolate de caneca

Ingredientes

1 ovo;

2 colheres (sopa) de achocolatado em pó;

3 colheres (sopa) rasas de açúcar;

4 colheres (sopa) rasas de farinha de trigo;

1 colher (sopa) de óleo;

1 colher (café) rasa de fermento em pó;

4 colheres (sopa) de leite.

Modo de preparo

Coloque todos os ingredientes em uma caneca de 300 ml ou maior; Mexa até obter uma mistura homogênea; Leve ao micro-ondas em potência máxima por 3 minutos; Retire do micro-ondas e, se preferir, acrescente uma calda de chocolate; Espere esfriar para servir.

Mini-pudim de micro-ondas

Ingredientes

Para a calda:

1 xícara (chá) de açúcar;

meia xícara (chá) de água.

Para o pudim:

1 (lata ou caixinha) de leite condensado;

2 medidas (da lata) de leite;

3 ovos;

essência de baunilha.

Modo de preparo

Para a calda:

Em um refratário de bordas altas, misture açúcar e água; Leve ao micro-ondas, em potência alta, por 5 minutos; Mexa a mistura e volte-a ao micro-ondas, aquecendo de 30 em 30 segundos até caramelizar, sempre atento para não queimar; Coloque esta calda em xícaras com capacidade para 80 ml, forrando bem o fundo dos recipientes; Deixe esfriar e reserve.

Para o pudim:

Bata o leite condensado, leite e ovos no liquidificador até obter uma consistência homogênea; Acrescente a essência de baunilha; Divida essa massa entre as xícaras com calda. Encha até um pouco mais da metade; Leve ao micro-ondas 4 xícaras por vez, sempre deixando-as bem próximas ao centro, em potência média e por 10 minutos. Para micro-ondas menores, leve 3 ou 2 canecas por vez; Retire do micro-ondas e repita o processo com todas as xícaras; Espere esfriar e leve à geladeira por 2 horas; Desenforme e sirva.

Pizza de micro-ondas

Ingredientes

Massa:

1 ovo;

1 colher (chá) de sal;

1 colher (chá) de açúcar;

1 colher (sopa) rasa de fermento em pó;

2 colheres (sopa) de óleo;

1/2 xícara (chá) de leite integral;

1 xícara (chá) de farinha de trigo.

Recheio:

molho de tomate;

presunto;

muçarela;

tomate;

azeitona;

milho;

calabresa;

orégano.

Modo de preparo

Misture o ovo, sal, açúcar, óleo e leite em uma tigela; Vá adicionando farinha de trigo peneirada e misture tudo até formar uma massa homogênea; Coloque fermento em pó e misture bem; Com a massa pronta, coloque-a no próprio prato do micro-ondas, espalhando de forma igual; Deixe assar por cerca de 4 minutos; Retire a massa e comece a fazer seu recheio; Forre a massa com molho de tomate; Em seguida, monte o recheio com presunto, muçarela, calabresa, milho, tomate, azeitona e finalize com o orégano; Leve ao micro-ondas por mais 2 minutos; Sirva quente.

Panqueca salgada de micro-ondas

Ingredientes

1 xícara de farinha de trigo;

3/4 xícara de leite;

1/2 xícara de óleo;

1 ovo;

1 colher (café) de fermento;

1 pitada de sal;

1 colher (chá) de açúcar;

margarina.

Modo de preparo

Em um recipiente, peneire a farinha, o fermento e o sal; Acrescente leite e açúcar. Misture; Coloque o óleo, o ovo e misture até ficar uma massa homogênea; Feita a massa, unte um prato com a margarina e coloque 2 colheres (sopa) de massa. Leve ao micro-ondas por 1 minuto; Retire e faça esse processo até a massa acabar; Sirva quente e acrescente o recheio de sua preferência.

Viu só como o micro-ondas é prático e pode te proporcionar receitas deliciosas para prato principal ou sobremesa? Agora é com você! Tire essas receitas do papel e use todas as vantagens do seu eletrodoméstico.