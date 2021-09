4 razões para usar um software de gestão de férias

Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 20 de setembro de 2021.

O período de férias é um dos aspetos mais valorizados pelos funcionários e, por isso, é importante que o departamento de RH tenha um software de gestão de férias eficiente e capaz de garantir que a satisfação e motivação do pessoal seja alta.

Felizmente, nos dias de hoje existem já sistemas mais completos capazes de fazer esta gestão, ao mesmo tempo que trazem diversas vantagens para as empresas. Desta forma, é possível abandonar-se os métodos antigos usados para o registo de férias e folgas, como por exemplo, as planilhas Excel.

O controle de férias e faltas pode ser um verdadeiro quebra-cabeça, especialmente para os gestores de RH de uma empresa. Nem todos os trabalhadores têm o mesmo tipo de contrato de trabalho e, portanto, os dias de folga são também diferentes. Felizmente, tudo isso pode mudar com a Bizneo HR, que desenvolve software para gestão de recursos humanos.

Trabalhar com um software de gestão de férias de seus funcionários pode ser a solução para economizar tempo e dinheiro.

Acima de tudo, é importante escolher um software que se adapte às necessidades específicas da sua empresa e que lhe permita gerir as férias e faltas dos funcionários de uma forma eficaz.

A importância do controle de férias

O departamento de Recursos Humanos é responsável por manter o controle de toda a jornada de trabalho de cada funcionário da empresa.

Os dias de férias e folgas devem ser gerenciados e coordenados de forma a garantir que cada departamento esteja sempre com pessoal suficiente.

Para uma gestão ideal das férias, é indispensável a implementação de uma ferramenta simples e intuitiva.

Quando não existe uma gestão adequada, isto pode levar a perdas financeiras para a empresa.

O importante é que os funcionários possam desfrutar de seu descanso e desconectar-se, tirando alguns dias de suas obrigações de trabalho, o que os ajudará a manter seu desempenho na empresa a longo prazo.

Ao mesmo tempo, evitará que a empresa sofra perdas financeiras, reduzindo possíveis falhas de produção e melhorando o ambiente de trabalho.

Para que serve um software de gestão de férias em sua empresa

Um software de gestão de férias e folgas permite gerar uma visão geral do tempo de trabalho de todos os seus funcionários em tempo real. Por outras outras palavras, você terá em suas mãos a ferramenta ideal para planejar a disponibilidade do capital humano da empresa, otimizando a produtividade da mesma.

Através de um software deste tipo, os gestores de RH poderão realizar de forma automatizada várias tarefas relacionadas com o período de férias: solicitar, selecionar, modificar, aprovar e cancelar digitalmente os dias de férias, feriados, folgas, entre outros, para cada trabalhador.

Além disso, evitará a falta de controle das ausências em cada departamento. Ao mesmo tempo, permitirá que você acrescente documentos de apoio para justificar a ausência em cada situação específica.

Com o software de gestão de férias e faltas você pode, além de melhorar a qualidade do trabalho do departamento de RH, economizar tempo, o que, naturalmente, se traduz em ganhos na estrutura empresarial.

Razões para usar um software de gestão de férias

É inegável a importância da implementação deste tipo de ferramentas nas empresas, independentemente da sua dimensão e número de funcionários.

Além de uma gestão mais eficiente e automatização de tarefas, o controle de férias e faltas através de um software adequado traz outras vantagens às empresas.

Possibilidade de substituir os métodos antigos

A utilização de planilhas Excel para este fim está já posta de lado. Além de ser um método mais lento e menos eficaz, existe também alguma possibilidade de erro.

O software de gestão torna todo o processo mais rápido, eliminando erros, o que representa para a empresa uma economia de tempo e dinheiro.

Mais eficiência

Todo o departamento de RH será mais eficiente se recorrer a uma plataforma para o controle de férias. O tempo exigido a cada tarefa será menor e a execução de tarefas será mais facilitada.

Adaptabilidade

Se antes se pensava que só as grandes empresas deviam usar um software para gestão de férias, hoje já não é assim. A Bizneo HR, por exemplo, desenvolve cada software de forma a que este se possa adaptar a cada empresa, mediante as suas necessidades específicas ou dimensão.

Integração com outras plataformas

Os dados gerados através das ferramentas de controle de férias não são estáticos, isto é, toda a informação existente pode ser integrada em outros sistemas de gestão existentes na empresa.

Benefícios do uso de software de Gestão de férias e faltas

Além de todas as funcionalidades já mencionadas, um software de controle de férias e faltas permite também:

Ter um controle transparente e rápido dos horários de trabalho;

Evitar a sobreposição de férias em sua equipe;

Dar maior autonomia às equipes na gestão de licenças por doença e dias de folga, bem como potenciar a flexibilidade para todo o capital humano;

Obter relatórios automáticos sobre: ausências, férias, controle de despesas ou perdas financeiras;

Gerenciar as diferentes políticas de férias para cada funcionário;

Estabelecer alertas automáticos para a alocação dos dias de cada funcionário.

Resumindo, a implementação de um sistema de gestão de férias pode ser uma grande mais valia durante o processo de crescimento da sua empresa. A existência de um software de última geração, que oferece soluções abrangentes e eficazes para todo o departamento de RH, fornece-lhe todas as informações necessárias de forma rápida, ágil e em tempo real.

Gerir férias, licenças, remunerações e ausências dos funcionários deixa de ser uma tarefa complexa e confusa, passando a ser um processo mais automatizado e sem margem para erros.