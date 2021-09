Principais wearables para ganhar praticidade no dia a dia

Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 22 de setembro de 2021.

Itens tecnológicos de vestimenta prometem tornar a vida dos usuários mais fácil.

A tecnologia chegou para mudar a maneira como as pessoas se relacionam com outras e com o mundo. Os smartphones, por exemplo, fazem parte do dia a dia de muitas pessoas e, após inúmeros avanços, outros tipos de dispositivos estão ganhando popularidade: os wearables.

Com o objetivo de tornar o dia a dia da pessoa mais prático, esses dispositivos prometem se tornar cada vez mais comuns entre as pessoas. Se está procurando por um, veja quais são as melhores opções para procurar descontos e investir seu dinheiro.

O que são os wearables?

A tradução de wearables, para o português, é “dispositivo vestível”. Ou seja, é um dispositivo tecnológico que pode ser utilizado como parte da vestimenta. Assim, consegue ser utilizado de maneira contínua e sem a necessidade de carregar “algo a mais” com você, como um celular.

Os wearables vêm ganhando cada vez mais popularidade e se tornaram conhecidos principalmente após o lançamento do Apple Watch, o relógio inteligente da Apple, que é integrado com todos os sistemas da marca, facilitando o dia a dia do usuário.

Para que as pessoas utilizem o produto como vestimenta, é preciso que ele seja, também, visualmente bonito. Por isso, geralmente esse tipo de produto apresenta diversas variações de visual, cores e tamanhos, com o objetivo de fazer com que ele realmente faça parte da vestimenta do usuário.

De maneira geral, os wearables têm duas funções principais (até o momento): monitorar a saúde (batimento cardíaco, hidratação, número de passos, etc.) e trazer mais praticidade no dia a dia sem a necessidade de um celular ou computador.

Como ainda são considerados “novidades” para o mercado, os dispositivos wearables podem ter valor mais elevado. Porém, com sua popularidade, é comum que as lojas façam inúmeros descontos e promoções, principalmente em datas como Black Friday ou Natal. Por isso, vale a pena ficar de olho!

4 opções de wearables para tornar sua vida melhor

1. Smartwatch

Eles são os mais comuns e populares. É possível vê-los no braço de muita gente, sejam as opções mais caras ou as mais baratas. Com um smartwatch é possível tanto monitorar sua saúde quanto acessar aplicativos sem a necessidade de pegar o celular.

Assim, os smartwatches conseguem tornar sua vida muito mais prática, além da possibilidade de monitorar inúmeros pontos da sua saúde, como controle a longo prazo, indicações de cuidados ideais e muito mais. Existem diversas opções no mercado, para todos os bolsos.

2. Fones de ouvido

Os fones de ouvido também não podem faltar no dia a dia de muita gente e ter uma opção discreta, com funcionalidades que não necessitem de um celular, é o grande diferencial da categoria wearable.

Existem inúmeros modelos no mercado, desde aqueles que somem quase totalmente na orelha, até os mais comuns. Aqui, o grande diferencial (e necessidade) é ter a segurança de que ele não irá cair — coisa que muitas opções garantem, mas também uma boa funcionalidade de som e de voz, já que não faria sentido ter que retirá-lo para atender uma ligação, por exemplo.

Além disso, algumas opções dispensam até o uso do celular, pois têm armazenamento interno para músicas. Ou seja, uma independência ainda maior de outros aparelhos.

3. Chaveiro de segurança

Outro elemento que promete fazer sucesso é o chamado chaveiro de segurança. Com ele, o usuário pode acionar um botão que envia informações de localização para as pessoas escolhidas em caso de perigo.

A opção ainda não é muito comum, mas algumas marcas já estão à venda no Brasil. Uma das necessidades nesse caso é ter um chaveiro discreto, que não indique o pedido de ajuda.

4. Óculos de realidade aumentada

Apesar de não ser utilizado no dia a dia, esse dispositivo é considerado um wearable pois precisa ser “vestido” para funcionar. Os óculos de realidade aumentada já são utilizados para inúmeras funções, desde games até as vendas. E mesmo que não se torne algo visto comumente na rua, ele é o precursor dos óculos inteligentes, que já vem despontando como novidade para os próximos anos.

Então, se você gosta de tecnologia e acredita que ela pode tornar sua rotina muito mais prática, vale a pena ficar de olho nos lançamentos deste mercado e, principalmente, aproveitar as datas promocionais para adquiri-los com desconto. A Black Friday já está logo aí!