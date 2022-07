Compartilhe Facebook

Twitter

Stumbleupon

LinkedIn

Pinterest

* Por: da redação - 18 de julho de 2022.

As passagens são de Montes Claros a Belo Horizonte, para voos em setembro. A oferta é da LATAM, com todas as taxas já inclusas.

A LATAM está com uma oferta para o voo entre Montes Claros e Belo Horizonte. As passagens de ida e volta custam R$ 504 e já estão com todas as taxas e encargos inclusos neste valor. O voo é para setembro. O desembarque é no Aeroporto Internacional de Confins (CNF), na região metropolitana da capital.

Belo Horizonte, a maior cidade de Minas, tem uma das culinárias mais premiadas do Brasil, e a baixa temporada é uma ótima oportunidade para conhecer a cidade. Os destaques de BH são o Mercado Central, a região da Pampulha com as obras de Niemayer, além da belíssima Serra do Curral. Para quem curte o agito da noite, a Savassi e seus inúmeros bares é uma opção imperdível.

Compre passagens ida e volta de Montes Claros/Belo Horizonte por R$504

Nossa reuniu ainda ofertas de voos de Montes Claros para São Paulo e Uberaba. As passagens ida e volta da cidade mineira até a capital paulista custam apenas R$ 312. O desembarque deste voo é no Aeroporto Internacional de Guarulhos (GRU). O trajeto é feito sem escalas e operado pela LATAM. As passagens são para o mês de novembro.

Já para quem deseja ir a Uberaba, a Azul tem ofertas por apenas R$627. O pouso será Aeroporto Mário de Almeida Franco (UBA). As passagens são para setembro de 2022. Todas as taxas e encargos já estão inclusos nos valores.

Partindo de Montes Claros