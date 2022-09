Cómo escribir un currículum: una guía paso a paso para crear su propia Carrera

Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 10 de setembro de 2022.

Se você está procurando um emprego, não há melhor maneira do que escrever seu próprio currículo. Um currículo bem escrito o ajudará a destacar-se da multidão e a impressionar os empregadores em potencial. Com este guia, nós lhe mostraremos como escrever um currículo para que ele mostre todas as suas habilidades e experiência em um pacote conciso!

Seção: Como criar um currículo

Como você pode ver, há algumas maneiras diferentes de escrever seu currículo. O mais importante é manter-se organizado e seguir os passos descritos acima para que seu produto final seja legível e profissional. Lembre-se: se você não tiver certeza de quanto de cada seção deve ser incluído em seu currículo, basta perguntar a si mesmo qual(is) se aplica(m) melhor para você neste momento de sua vida. Clique aqui para mais informações

Seção: Cabeçalhos

A cabeça de um currículo é a parte mais importante. Ela contém todos os elementos que você irá utilizar para criar uma boa impressão sobre si mesmo, assim como suas competências e habilidades.

Inclua seu nome, sobrenome e endereço completo do que está trabalhando atualmente.

Faça algumas perguntas relevantes a respeito do seu trabalho anterior (como por exemplo “de onde veio”) e sua experiência profissional (por exemplo “quanto tempo trabalhou em qual empresa?”). Você pode também incluir informações sobre programas de treinamentos ou cursos que você participou durante sua vida acadêmica ou profissional.

Seção: Experiência de trabalho

Descreva sua experiência de uma forma que destaque suas habilidades e realizações.

Utilize palavras-chave da descrição do cargo para seu próprio currículo, como: “Desenvolvimento da gestão”, “Aperfeiçoamento em processos”, etc.

Termine cada descrição de trabalho com um resumo de suas conquistas na área de tecnologia ou qualquer outra área relacionada às atividades desenvolvidas pelo profissional naquele período.

Seção: Educação

Liste o nome da escola:

Liste a cidade, estado e país onde a escola está localizada.

Liste o ano em que você se formou.

Se disponível, liste seu GPA (Grade Point Average). Agradecimentos pelas atividades acadêmicas podem ser acrescentados ao currículo também!

Inclua quaisquer honras ou prêmios que você recebeu na faculdade ou graduação. Esses pontos devem ser incluídos no curriculum vitae para mostrar sua personalidade e experiência com as respeitadas instituições acadêmicas do mundo inteiro!

Seção: Formatos de informação

A segunda parte do currículo é a lista de informações. Esta seção é onde você lista seus empregos, habilidades e educação anteriores, a fim de melhor demonstrar sua experiência.

É importante garantir que suas informações estejam organizadas em um formato de fácil leitura para que os empregadores possam facilmente entender o que você fez por empregadores anteriores e por que eles devem contratá-lo. Aqui estão alguns exemplos:

Listar “Histórico de trabalho” primeiro significa que esta seção seria colocada no topo de seu currículo (a menos que seja apenas uma linha) porque será mais perceptível à primeira vista quando alguém olhar através de currículos on-line ou mesmo pessoalmente se houver várias pessoas se candidatando a uma vaga de emprego ao mesmo tempo! Também é importante porque muitos empregadores usam estas listas como indicadores de quanta experiência alguém teve ao longo do tempo em trabalhos específicos; portanto, ter todos estes detalhes listados juntos pode nos fazer parecer mais experientes do que realmente somos, já que muitos cargos requerem menos experiência do que outros”.

Seção: Habilidades e habilidades

Habilidades e habilidades

Habilidades são atributos que você tem o domínio de, como por exemplo seu conhecimento de uma idioma ou suas habilidades para fazer algo. Se você possui um título de mestre em tecnologia da informação, está certo que isso é uma habilidade! Mas é diferente do que possuir um talento para programar computador. Você pode ter visto o usrmelho faça seu próprio softwares desde criança, mas não há nada de especial sobre isso e sim apenas sua capacidade intelectual para fazê-lo acontecer. Um bom exemplo disso é quando as pessoas falam sobre “Tecnologia do Software” com essa mesma classe socialmente escolhida começam a falar sobre os melhores programadores no mundo inteiro! Isso porque há muitos outros tipos de habilidades que podem ser listados no currículum (com exceção dos profissionais). Entretanto esses tipos são muito diferentes entre si porque nenhuma das duas classes políticamente correta funciona com as outras classificadas. Por exemplo: se você for um professor universitário e tenha sidopensamentos políticos conservadores mas votou em um movimentode direita nos últimos anos(talvez assim foi notado!), então

Seção: Guia de Estilo

Use um formato simples, claro e consistente.

Use uma fonte que seja fácil de ler.

Escolha um tamanho de fonte que garanta que o texto será facilmente legível em seu currículo.

Use texto em negrito e itálico com parcimônia, mas com grande impacto quando necessário (por exemplo, para ênfase).

Não use todas as letras maiúsculas a menos que você tenha algo importante a dizer em maiúsculas – pode parecer pouco profissional! Evite também usar sublinhados ou strikethroughs a menos que façam parte de um acrônimo ou nome; estes podem causar confusão entre os empregadores se eles ainda não estiverem familiarizados com eles!

Takeaway

Resumir a escrita é uma habilidade que pode ser aprendida. Um bom currículo lhe dará entrevistas, e você deve criar um currículo para cada emprego ao qual você se candidata. Quando for fazer uma entrevista, mostre-se responsável, carismático e assertivo!

Você está pronto para ir! Agora que você sabe como criar um currículo e o que faz o certo, esperamos que este guia o ajude a iniciar o caminho para se tornar seu próprio consultor empresarial.