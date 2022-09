Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 20 de setembro de 2022.

Vai construir e não sabe como criar um projeto de casas para o seu imóvel? Acredite, saiba que essa dúvida é mais comum do que você pensa!

Normalmente, as pessoas contratam arquitetos para construírem seus projetos de casas, onde embora a ideia seja boa, os valores não costumam ser baixos.

Ou seja, muitas vezes compensa mais construir o seu projeto de casa por conta própria, sendo algo escolhido por algumas pessoas.

No entanto, é claro que fazer isso por conta própria não é nada fácil, sendo essencial seguir diversos passos e pontos importantes para evitar maiores problemas, comprometendo ainda mais o seu financeiro ou até mesmo sua segurança.

Portanto, diante disso, veja a seguir as melhores formas de como criar um projeto de casas, evitando, determinados problemas comuns.

Use um site para criar projetos de casa

A princípio, existem muitos sites onde você pode baixar programas de construção de plantas 3D.

No entanto, a desvantagem desses programas é que eles são um pouco complicados de mexer, onde, antes de tudo, você precisará aprender a utilizá-los.

Ou seja, até você aprender a dominar todas as funções deles perderá muito tempo, sem contar que eles precisam de um bom computador para funcionar.

Mas considerando o fato que você queria criar seu projeto de casa sozinho, vamos a lista desses programas, onde daremos ênfase aos considerados “mais simples” da atualidade:

Sweet Home 3D

Hoje em dia, o Sweet Home 3D é um programa muito usado quando o assunto é construir um projeto de casa.

Não importa se você planeja criar um prédio, um imóvel urbano ou até mesmo uma casa de campo, o Sweet Home 3D vai te atender, com ferramentas completas, e que ajudam a montar um projeto totalmente do zero.

Porém, lembre-se que se trata de um programa de computador, portanto, você deverá aprender a utilizá-lo para ter êxito em seu projeto.

Sketchup

Semelhante ao anterior, o Sketchup possui boas funcionalidades, a vantagem em relação ao Sweet Home 3D é que ele é bem leve.

Ou seja, computadores considerados um pouco mais fracos conseguem rodar o programa, o que pode ser uma grande vantagem.

Além disso, ele funciona em modo online, desse modo, você não precisa baixá-lo em seu computador caso não precise, mesmo sendo mais interessante usar o programa diretamente instalado.

Outra vantagem desse programa é a facilidade de uso, porém, é claro que você não vai se tornar especialista muito rapidamente.

As funções não são tão complexas, em poucos dias você provavelmente consegue utilizar bem a plataforma.

Planoplan

A princípio, o Planoplan possui uma boa variedade de funções, porém, para liberar todas é necessário comprar a licença pro.

O que chama a atenção desse programa é a opção de usar modelos já prontos, ou seja, você pode se inspirar em modelos já construídos na plataforma.

Logo, para você que está com zero de criatividade, esse programa pode te ajudar a dar o primeiro passo.

Sua dificuldade de uso é mediana, mas sendo um programa bem intuitivo, o que pode ajudar a aprender mais rápido.

Independente se está buscando por modelos de chacras ou até mesmo um galpão industrial, o Planoplan é um ótimo programa.

Mooble

A princípio, o Mooble é um programa brasileiro; por isso, possui um valor bem acessível.

Porém, vale lembrar que a versão gratuita do programa já permite ao usuário criar plantas dos diversos segmentos.

Assim como o Planoplan, o Mooble também possui uma biblioteca de modelos, onde nela você pode usar alguma planta pronta.

Além disso, você consegue editar a planta e customizá-la conforme as suas necessidades, mas lembrando que para liberar essa função o usuário precisa assinar a versão pro.

Vale a pena construir um projeto de casa sozinho?

Você já tem um conhecimento técnico na área? Então sim! Mas se não tem conhecimento na área, a experiência pode acabar sendo frustrante.

Até porque, existem muitas chances do seu projeto não atender os requisitos básicos para ser executado, onde o risco de você perder tempo e dinheiro é gigante.

Ou seja, provavelmente você perderá tempo e depois terá que pagar alguém para refazer o seu trabalho.

Entretanto, isso não é uma regra, apenas se lembre que construir um projeto de casa não é como jogar videogame.

Por fim, em muitos casos, pode se tornar bem mais eficaz comprar um projeto de casa pronto, adaptando com um profissional conforme suas necessidades.

Vale a pena comprar um projeto de casa pronto?

Ao longo do nosso artigo mostramos formas de como criar um projeto de casas, mas todas consumirão muito do seu tempo (e talvez dinheiro).

Portanto, muitas das vezes, o ideal é comprar um projeto de casa pronto.

Embora muitas pessoas acreditem que o valor seja absurdo, na verdade, não é bem assim.

Hoje em dia, um bom projeto de casa custa menos de R$ 500,00, onde é claro que os valores variam, mas com esse preço você consegue um bom projeto em algumas empresas de qualidade.

Basicamente, comprar um projeto de casa é 10x melhor do que construir um do zero, principalmente para quem ainda não tem experiência com esse tipo de coisa.

Considerações finais

Ao invés de aprender a como criar um projeto de casas, o mais indicado será comprar um pronto, pois assim você poupa o seu tempo e o seu bolso.

De toda forma, caso deseje arriscar, as dicas citadas acima poderão te dar um certo apoio nesse processo.