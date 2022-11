Como construir uma carreira internacional: 6 dicas

Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 8 de novembro de 2022.

Você tem vontade de construir uma carreira internacional, mas não sabe por onde começar para atingir esse objetivo? Se a resposta foi sim, saiba que não está sozinho nessa!

Neste momento, é comum que tenha muitas dúvidas. Por exemplo, se deseja morar na França, será que é necessário contar com o apoio de um professor de francês particular?

Bem, se você deseja morar em outro país, já pode esclarecer que sim, é importante que aprenda o idioma falado no local para que possa construir uma carreira bem-sucedida. Porém, existem muitas outras questões importantes que você deve avaliar.

Pensando nisso, neste artigo, citamos algumas dicas importantes que podem te ajudar a construir a carreira internacional que deseja. Confira!

Dicas para quem deseja construir uma carreira internacional

Aqui estão algumas dicas essenciais para quem deseja dar os primeiros passos em direção a construção de uma carreira internacional de sucesso.

1. Saiba o que você quer fazer

É importante ser o mais claro possível sobre o tipo de trabalho que deseja fazer, para que você possa direcionar seus esforços de forma eficaz.

Dizer que você “quer entrar no mercado de trabalho internacional” não é específico o suficiente. Você está interessado em trabalhar no exterior ou no Reino Unido, na França, nos Estados Unidos ou outro país? Em advocacia ou programas?

Você está interessado em direitos humanos, governança, educação, gênero, migração forçada, meio ambiente ou trabalhar com assistência em desastres ou provisão de saúde em situações extremas?

Tenha tudo isso muito bem definido para que realmente possa construir uma carreira internacional de sucesso.

2. Faça sua pesquisa e seja claro sobre as habilidades que você tem a oferecer

Explore a variedade de funções e descubra onde sua experiência se encaixa. Limitar seus interesses, habilidades e foco geográfico significa que você pode comunicar seu conhecimento, compromisso e paixão aos empregadores, em seu currículo e em entrevistas.

Geralmente, os empregos podem ser classificados como assistência técnica/treinamento ou gestão, mas é uma boa ideia pesquisar bem o setor para entender suas prioridades e requisitos atuais.

3. Veja todas as alternativas

A maioria das pessoas se concentra em trabalhar com uma ONG, mas existem muitos outros empregadores alternativos, desde consultorias internacionais e departamentos governamentais no exterior até operações comerciais.

Todos os quais contribuem para o crescimento econômico e fortalecimento do desenvolvimento ou infraestrutura do país.

Fique atento às oportunidades anunciadas em sites de vagas, mas olhe além disso também.

4. Construa sua experiência prática

A maioria dos empregadores procurará pelo menos seis meses e até dois anos de experiência no exterior. Isto é para que você possa demonstrar conhecimento prático do setor, uma consciência de diferentes práticas de trabalho, bem como habilidades pessoais importantes, como ser capaz de se adaptar a situações desafiadoras e superar barreiras culturais.

A menos que você já tenha experiência de trabalho relevante, você deve procurar fazer estágios ou voluntariado enquanto estiver no país – estudando – ou, na falta disso, logo após voltar ao Brasil.

5. Seja realista sobre como entrar no setor

Um trabalho de administrador em marketing pode não ser o mesmo que trabalhar em programas. Porém, permitirá que você esteja na organização para ouvir sobre funções, desenvolver relacionamentos e construir experiência relevante para seu currículo.

Esteja ciente de que obter oportunidades no campo é difícil para os recém-formados, especialmente aqueles sem experiência anterior e muitos estágios não são remunerados.

Cada vez mais os cargos no campo são preenchidos por funcionários locais e são principalmente empregos de nível superior ou empregos com habilidades especializadas/técnicas em falta (como engenharia, por exemplo) que vão para funcionários não locais.

6. Mantenha-se flexível

O setor é altamente competitivo, com muito menos empregos do que os candidatos, por isso é muito importante ter em mente que você pode ter que fazer algumas mudanças na carreira para conseguir o emprego ideal.

Às vezes, isso pode significar assumir um cargo no exterior (mesmo que o local não seja sua primeira escolha) ou em uma organização menor. Isso pode fornecer uma ótima experiência que tornará sua inscrição mais atraente quando você se candidatar a funções futuras.

Algumas pessoas se concentram no desenvolvimento de suas habilidades e experiência fora do setor e depois se deslocam em um estágio posterior.

Conclusão

A construção de uma carreira internacional é algo que pode ser muito desafiante. No entanto, com planejamento e muito esforço é possível atingir esse objetivo.

Para te ajudar, neste artigo, citamos algumas dicas importantes para você, que deseja construir uma carreira fora do Brasil. Coloque-as em prática e tenha muita atenção às regras de trabalho estipuladas para o país que deseja trabalhar!