Quais substâncias o bafômetro consegue detectar?

* Por: doutormultas - 18 de dezembro de 2022.

Grande parte dos motoristas não sabe ao certo quais são as substâncias que podem ser problematizadas em caso de uma abordagem de agentes de trânsito. Alguns se preocupam em comer um bombom com licor, por exemplo. Outros, temem que seus remédios possam acusar uma falta de sobriedade no bafômetro.

Porém, é certo dizer que algumas dessas crenças são mitos e outras são verdades. É essencial saber distinguir a diferença para poder se atentar quanto às suas ações no trânsito.

Nesse sentido, esse artigo irá desmistificar essa questão e tirar suas dúvidas!

Como funciona o bafômetro?

Antes de tudo, é importante compreender como funciona esse aparelho. Feito para detectar a concentração de álcool que está no sistema de motorista, o aparelho, também conhecido como etilômetro, cumpre a sua função através da análise do “bafo” exalado pelo motorista, sendo necessário assoprar no local indicado. A partir dessa amostra, ele realiza uma análise dos níveis de etanol no sistema do motorista pelo ar exalado de seus pulmões.

É possível enganar o etilômetro?

Algumas pessoas acreditam que o aspecto analisado do bafômetro é somente os seus hálitos, fazendo-as pensar que basta encobrir esse hálito para não ter problemas em dirigir alcoolizado ou sob o efeito de outras substâncias psicoativas.

No entanto, por mais que existam alguns sites que vendam a ideia de que é possível enganar o aparelho através de pastilhas, chicletes ou vinagre, essa ideia é um mito. Mudar o seu hálito superficialmente não irá influenciar na eficácia do etilômetro.

O que o bafômetro consegue detectar?

Esse aparelho detecta somente um elemento: o álcool. Apesar da lei de trânsito dizer que é proibido utilizar qualquer tipo de substância psicoativa, incluindo drogas ilícitas, o etilômetro só possui a capacidade de fato de detectar álcool.

Para que os outros tipos de substâncias sejam detectados, é necessário fazer exames de sangue. No carnaval, por exemplo, é comum que a equipe da fiscalização da Lei Seca esteja acompanhada de equipes médicas para que eles possam realizar o teste adequado para todos os tipos de substâncias psicoativas, ao invés de somente o álcool.

O que ele não consegue detectar?

Existem muitas discussões sobre como a utilização de itens que não são bebidas alcóolicas mas possuem álcool poderia resultar em um falso positivo da parte do bafômetro. Um exemplo disso, como brevemente mencionado anteriormente, gira em torno do bombom de licor. Ademais, outros alimentos ou coisas de uso cotidiano causam dúvidas sobre uma possível influência no resultado do teste.

Para esclarecer essa questão, as duas coisas mencionadas acima dificilmente causarão um falso positivo no bafômetro. Isso ocorre pois, apesar de conterem o etanol, a duração dele em seu sistema será indetectável após alguns minutos.

Convém ressaltar que, o uso do cigarro eletrônico, popularmente conhecido como vape, não gera positivo no teste do bafômetro.

Como funciona a multa por dirigir alcoolizado?

A lei de número 11.705, de 19 de junho de 2008, mais conhecida como Lei Seca, prevê que dirigir embriagado caracteriza uma infração gravíssima. Nesse sentido, sua multa prevista é de R$ 2.934,70, pois possui um fator multiplicador 10, e resulta na suspensão da Carteira Nacional de Habilitação. Essa suspensão tem uma duração de um ano, sendo necessário realizar um curso de reciclagem para recuperar o seu direito de dirigir e uma avaliação sobre o conteúdo aprendido.

As medidas para essa infração são tão graves pois os agentes do trânsito e os responsáveis pelas leis têm como objetivo diminuir ao máximo o número de acidentes que ocorrem por conta de conduzir um veículo não possuindo todas as suas funções psicomotoras dentro do normal.

O Brasil é então um país com leis muito restritas com relação à álcool. E lembre-se, a tolerância para o consumo dessas substâncias durante a direção é zero.