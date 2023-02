Lista de material escolar: 13 itens indispensáveis

Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 1 de fevereiro de 2023.

Com as férias de janeiro se iniciando, já se pode começar os preparativos para o novo ano letivo da criançada, e a lista de material escolar é um dos pontos para resolver. Deve conter principalmente os itens essenciais para que o estudante consiga desenvolver as atividades escolares.

Dentre esses itens, é importante analisar alguns aspectos, como a durabilidade, segurança e qualidade. Assim, você garante bons materiais para seu filho e consegue ter maior custo-benefício. Além disso, pode haver alguns itens específicos, dependendo da faixa etária, escola e nível escolar da criança, sendo importante verificar com a instituição de ensino.

Também tem o fator da aparência e temática dos itens, já que a criança se apega aos seus personagens favoritos, podendo influenciar no carinho pelos materiais que o pequeno pode ter. Isso porque, quanto maior o vínculo com os itens, é provável que maior será o engajamento com o estudo.

No geral, há muitas opções para os mais diversos gostos, necessidades e bolsos. Então, compre os principais itens da lista escolar infantil e disponibilize os materiais indispensáveis na vida escolar do seu filho.

Para te ajudar, listamos os materiais escolares básicos. Confira!

1. Caderno

Ao pensar em materiais escolares, já vem na cabeça o caderno, afinal é um item fundamental para registrar todo o conteúdo, além de ajudar na fixação do aprendizado. O tipo de caderno pode depender do nível escolar, mas os principais são o caderno de matérias, caderno de desenho, caderno universitário, entre outros.

2. Caneta

Para os estudantes mais avançados, é necessário a aquisição de canetas. As cores básicas são o preto, azul e vermelho. Porém, pode incluir outras cores, para facilitar as diferenciações de informações no caderno, facilitando no aprendizado. Adquira de 2 a 3 canetas no azul e preto, e as demais 1 de cada cor é o suficiente.

3. Lápis preto ou lapiseira

Outro item que não pode faltar, principalmente por auxiliar na escrita. É recomendado algumas unidades de lápis preto para durar o ano todo, ou caso, escolher a lapiseira, lembre-se de comprar também o grafite, em quantidade suficiente para o ano letivo.

4. Lápis de cor

Ideal para colorir os desenhos ou imagens, muito utilizado nas aulas de artes. É requisitado principalmente nos níveis iniciais, sendo recomendado comprar acima de 12 cores para a criança ter uma boa variedade para colorir e realizar as atividades rotineiras.

5. Estojo

Tanto para armazenar os materiais pequenos, quanto para organizar tudo na mochila, o estojo também deve constar na lista de material escolar. Procure escolher um que tenha o tamanho adequado para caber todos os itens, como lápis, canetas, borracha, apontador, etc.

6. Borracha

A função da borracha é apagar tudo o que for escrito por grafite, lápis preto ou lapiseira, auxiliando o aluno quando ele escrever algo de errado e precisar corrigir. Então, não se esqueça desse item também.

7. Apontador

O apontador é uma ferramenta importante para adquirir, pois conforme utilizamos os lápis, gastamos a ponta, necessitando ir apontando para conseguir prosseguir com a escrita ou com a pintura.

8. Tesoura sem ponta

Muito utilizada em atividades que demandam recortes, como as de arte, por exemplo. Atente-se para escolher uma sem ponta para evitar acidentes, e assim, promover a segurança da criança. É muito utilizada nas séries escolares iniciais, por executarem um maior número de atividades que trabalham a de coordenação motora, noções artísticas, pesquisas, etc.

9. Régua

As mais comuns são as réguas de 30 cm, porém existem muitas outras opções de tamanhos, inclusive em formatos geométricos. Então, quanto mais atributos, melhor será para a criança.

10. Cola escolar

Verifique se o produto é atóxico, para promover maior segurança para os pequenos. É utilizada nas aulas de artes, ou de colagens de outras disciplinas. Existem dois tipos: a líquida e a de bastão. A escolha pode ser influenciada pelo que a criança mais tem facilidade de usar.

11. Papel sulfite A4

É utilizado na realização de diferentes atividades que podem ser expostas em um quadro, ou em avaliações que necessitam de sua entrega ao professor. A cor branca é a mais utilizada nas escolas.

12. Pasta escolar

Neste produto, é possível armazenar as atividades ou materiais em folhas, e assim manter tudo organizado e mais prático, protegendo as folhas de sofrerem amassados, riscos ou serem molhadas.

13. Mochila

A mochila é fundamental para armazenar todos os materiais escolares, de maneira mais organizada e prática para transportar. Escolha um modelo que tenha o tamanho adequado para a idade e altura da criança. Há opções que possuem rodinhas acopladas, que facilitam no transporte.

Outros itens também podem ser necessários, porém seu uso é menos frequente, como o compasso, corretivo, caneta marca-texto. Outro ponto importante são os livros, já que a aquisição deles deve ser consultada na escola.

Como estamos voltamos de uma pandemia, é fundamental ter um frasco de álcool em gel 70% para os pequenos realizarem a higienização correta das mãos e superfícies. A máscara de tecido ou descartável também deve ser incluída.

Anotou tudo do que comprar de material escolar para as crianças? Então já comece a planejar e adquirir esses itens para proporcionar todas as ferramentas necessárias para seu filho estudar. Gostou do artigo? Compartilhe com seus amigos!