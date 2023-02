O que é a Bolsa Universidade e qual a sua importância para o estudante?

Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 16 de fevereiro de 2023.

Além do ProUni e do FIES, existem outros programas que facilitam a entrada de estudantes em Instituições de Ensino particulares. Neste artigo, vamos falar sobre a Bolsa Universidade, um programa feito para os alunos que moram na cidade de Manaus (AM) ou no estado de São Paulo.

O que é a Bolsa Universidade?

A Bolsa Universidade é um convênio criado pelo governo e por diversas instituições de ensino superior, com o propósito de oferecer bolsas de estudos para diferentes faculdades particulares. O programa pode cobrir 50%, 75% ou até 100% do valor total da mensalidade.

Para adquirir este benefício, a pessoa interessada deverá atuar como educador universitário em qualquer escola que ofereça o programa Escola da Família, evento que ocorre aos sábados e domingos para comunidades carentes.

Como educador, algumas das atividades que o estudante realizará na instituição pode estar em alguma destas modalidades: cultura, esporte, trabalho e saúde. A carga horária é de 8 horas por final de semana, realizada no sábado ou no domingo.

Inscrições para a Bolsa Universidade

Para se candidatar, o aluno deve estar matriculado em uma instituição de ensino participante do programa, ter disponibilidade para trabalhar no Programa Escola da Família, não possuir diploma universitário e não participar de outro programa governamental, como FIES ou ProUni.

A inscrição é realizada pela internet, nos sites oficiais (que terminam com .gov.br). Para realizar o seu cadastro, basta acessar a página referente e seguir o passo a passo:

Acesse o site oficial e acompanhe a abertura das inscrições;

Confira se você se encaixa em todas as normas e critérios de inscrição apresentados;

Inscreva-se no prazo estabelecido e aguarde o contato para apresentar a sua documentação;

Atente-se para não perder nenhum prazo;

Siga os procedimentos para comprovação. Obs: Pode ser que você seja chamado para entrevistas;

Aguarde o resultado e a chamada final.

Documentos para obtenção da Bolsa Universidade

Se você for aprovado, é preciso se direcionar à diretoria de ensino indicada na inscrição dentro do prazo estipulado e levar os seguintes documentos originais com uma cópia:

RG;

CPF;

Título de eleitor e último comprovante de votação;

Certificado de Reservista;

Histórico escolar e certificado de conclusão do ensino médio;

Atestado de matrícula com todas as informações do curso e da instituição de ensino superior;

Protocolo de inscrição do Programa Escola da Família;

Comprovante de residência;

Comprovantes de despesas;

Comprovação de renda familiar;

Recibo de pagamento do último aluguel ou de financiamento de imóvel (se houver);

Declaração assinada pelo candidato afirmando não participar de nenhum outro financiamento estudantil custeado pelo governo.

Chegou a hora de aproveitar as oportunidades da bolsa universitária e conquistar uma vaga num curso de nível superior!