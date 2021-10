São Paulo ganha novo escritório especializado em relações de consumo

Compartilhe Facebook

28 de setembro de 2021.

São Paulo 28/9/2021 – A banca nasce com uma carteira de clientes que acompanha Fabíola há anos, assim como a equipe multidisciplinar que foi preparada ao longo do tempo.

A advogada Fabíola Meira de Almeida Breseghello está inaugurando seu próprio escritório: o Meira Breseghello Advogados, com foco em relações de consumo.

Com mais de 20 anos de atuação no mercado jurídico, a advogada Fabíola Meira de Almeida Breseghello está inaugurando seu próprio escritório: o Meira Breseghello Advogados, com foco em relações de consumo, área em que atua.

A banca nasce com uma carteira de clientes que acompanha Fabíola há anos, assim como a equipe multidisciplinar que foi preparada ao longo do tempo. A equipe, que se divide por segmentos econômicos (automotivo, saúde, serviços financeiros, transporte e farmacêutico, entre outros), atuará no contencioso, mas também terá como essência a prevenção de litígios de consumo por meio do desenvolvimento do compliance consumerista para empresas nacionais e internacionais, bem como a atuação no âmbito administrativo das relações de consumo e processo administrativo sancionador e regulatório.

Como presidente da Associação Brasileira das Relações Empresa Cliente (Abrarec), Fabíola lembra que o relacionamento adequado e preventivo entre empresa e cliente é o diferencial no mercado de consumo.

Com a entrada em vigor das sanções previstas pela Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), em agosto de 2021, a banca aposta na mudança de cultura organizacional das empresas no que se refere à governança de dados e melhoria das práticas. Isso não apenas para evitarem multas altíssimas, mas principalmente para se diferenciarem no mercado em relação aos concorrentes no que se refere ao respeito ao consumidor. “Estar compliance com a LGPD e com o CDC é uma obrigação para as empresas que desejam continuar no mercado”, lembra Fabíola.

Com atuação junto ao Conar – Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária, o Meira Breseghello auxiliará empresas em campanhas publicitárias (legal marketing), tanto na fase de criação como em eventual necessidade pós campanha.

Atendimento técnico para cada segmento econômico

Mesmo com a pandemia e muitas empresas e escritórios fechando as portas para atuar apenas no online, Fabíola decidiu investir em um espaço no Brooklin, próximo a grandes empresas, para receber os colaboradores e clientes. “Com toda segurança, estamos preparados para receber os clientes que precisam da reunião pessoal, bem como para receber colaboradores em razão da saúde emocional e necessidade de socialização, assim como para debate de estratégias que funcionam melhor no presencial”, diz ela.

“Nos últimos 15 anos atuei em escritório full service com os temas sendo tratados dentro de um Departamento. Já funcionava bem, mas percebi a importância do atendimento bem técnico da equipe para cada segmento econômico e imersão nas características de cada empresa. Com o escritório especializado, a qualidade, técnica e foco nas questões consumeristas em todas as esferas só aumentará, gerando melhores resultados e agilidade na tomada de decisões para os clientes e pelos próprios clientes”, conta a advogada.

Fabíola Meira é professora assistente da Especialização em Direito das Relações de Consumo – PUC/SP – COGEAE, professora convidada da Escola da Superior da Advocacia (ESA) e de outras Universidades. É também árbitra na CAMES – Câmera de Mediação e Arbitragem e Conselheira do Instituto Brasileiro de Estudos de Concorrência, Consumo e Comércio Internacional (IBRAC).

Também foi coordenadora e coautora do livro “Comentários ao Código de Defesa do Consumidor”, Editora Verbatim, coautora na obra “Fashiow Law”, Ed. RT – 2018, coordenadora e coautora do livro “Panorama Legal sobre as relações de consumo no Brasil” Ed. SINGULAR, 2018, coordenadora e coautora do livro “Comentários à Lei Geral de Proteção de dados a luz do Código de Defesa do Consumidor”. Ed. SINGULAR, 2019, coordenadora e coautora do livro “30 anos do Código de Defesa do Consumidor – A evolução das relações de consumo”. Ed. SINGULAR, 2020 e coautora na obra “Diálogo das Fontes: Novos Estudos sobre a coordenação e Aplicação das normas no direito brasileiro”, Ed. RT, 2020, entre outros.

