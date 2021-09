Projetos sustentáveis são tendência no mundo corporativo

Compartilhe Facebook

Logística reversa, gestão hídrica e redução de gases de efeito estufa são algumas ações que revelam o foco de empresas em projetos sustentáveis.



Environmental Performance Index 2020 (EPI), índice desenvolvido pelo Centro de Política e Lei Ambiental da Universidade de Yale, em conjunto com a Rede de Informação do Centro Internacional de Ciências da Terra da Universidade de Columbia, mostra que o Brasil, dos 180 países pesquisados, está em 55º lugar em desempenho de proteção ambiental.

O primeiro lugar pertence à Dinamarca e é seguido por Luxemburgo, Suíça, Reino Unido e França. Os EUA estão em 24º e a China em 120º. O EPI avalia índices como poluição do ar e ecossistemas, recursos hídricos, biodiversidade e habitat, recursos naturais produtivos, alteração no clima, água e saneamento, entre outros.

Dados como esses apontam a necessidade do comprometimento de toda a sociedade com a sustentabilidade de um país. É por isso que as organizações têm um papel importante no assunto. Empresas sustentáveis montam suas estratégias a partir de uma concepção de mundo: atender as necessidades do presente, sem comprometer a capacidade das futuras gerações de também satisfazer suas necessidades.

O desafio de aliar saúde corporativa e responsabilidade social tem se tornado central nas escolhas dos consumidores. Segundo a Confederação Nacional dos Dirigentes Lojistas (CNDL) e Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil), 75% dos consumidores preferem investir seu dinheiro em empresas que possuem ações voltadas ao meio ambiente e que estejam engajadas em projetos sociais.

Um dos exemplos de ações empresariais está o programa de reciclagem desenvolvido pelo Grupo Moura. A organização desenvolveu o PAM, Programa Ambiental Moura, um sistema de gestão ambiental focado em realizar ações perenes de preservação ao meio ambiente. Uma das ações destaque é o programa de logística reversa, que há mais de 30 anos faz com que a empresa recicle 100% das baterias produzidas e colocadas no mercado, além de ter reduzido em 36% o consumo de água em suas instalações nos últimos 03 anos.

Portanto, é fundamental que as empresas desenvolvam estratégias para poder inserir demandas da sociedade em suas diretrizes corporativas. Dessa maneira, estarão mais conectadas à sociedade e alinhadas com as demandas de seus stakeholders. Em um mundo cada vez mais conectado e informado a respeito dos impactos socioambientais da ação humana, é fundamental investir em responsabilidade social e conscientização ambiental.

