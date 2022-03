ESG, Embedded Insurance e novas tecnologias são temas do Insurtech Brasil 2022

Compartilhe Facebook

Twitter

Pinterest

* Por: - 8 de março de 2022.

São Paulo 8/3/2022 –

O encontro anual entre mercado segurador e insurtechs volta a reunir os inovadores em seguros no dia 21 de junho fomentando novas parcerias, tecnologias e agregando players internacionais à cena brasileira.

O encontro anual entre mercado segurador e insurtechs volta a reunir os inovadores em seguros no dia 21 de junho fomentando novas parcerias, tecnologias e agregando players internacionais à cena brasileira.

O Insurtech Brasil 2022 irá retornar ao formato presencial trazendo de volta ao mesmo espaço seguradoras, cadeia de distribuição de seguros com bancos e corretores, novas tecnologias, investidores, reguladores e insurtechs para debater quais serão os próximos passos na transformação digital e na inovação do mercado de seguros.

Em um cenário pós-pandemia, o evento debaterá as tendências atuais como embeded insurance, M&A e investimentos, novas regulamentações, ESG e proteção em compartilhamento de dados no contexto da LGPD, novas tecnologias, além dos cases nacionais e internacionais que têm chamado a atenção do mercado.

Entre os patrocinadores que já apoiaram o Insurtech Brasil estão Elo Cartões, Planetun, a francesa Akur8, .add, Sensedia, D1, Mapfre, Transunion, Axa, entre outros.

O evento vai acontecer no dia 21 de junho, terça-feira, das 9h às 19h, na Amcham Business Center, zona sul da capital paulista, reunindo mais de 1.000 executivos com visão para decidir os próximos passos que serão tomados no setor.

Agenda:

Data: 21 de junho de 2022

Horário: 9h às 19h

Local: Amcham Business Center, zona sul, São Paulo SP

Inscrições: https://insurtechbrasil.com/

Patrocínio: [email protected]

Website: https://insurtechbrasil.com/