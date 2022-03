Radware conquista prêmio Cybersecurity Excellence Awards 2022 em duas categorias

Compartilhe Facebook

8 de março de 2022.

São Paulo 8/3/2022

A companhia foi reconhecida por suas soluções de segurança de aplicações e de proteção a cloud workload.

A Radware, fornecedora de soluções de segurança cibernética e entrega de aplicações, foi reconhecida com dois prêmios Cybersecurity Excellence Awards 2022, com a solução Application-Protection-as-a-Service, na categoria de segurança de aplicações, e a solução Cloud Native Protector, na categoria de proteção a cloud workload.

O Cybersecurity Excellence Awards homenageia indivíduos e empresas que demonstram excelência, inovação e liderança no setor de segurança da informação. O programa de premiação de 2022, produzido pela Cybersecurity Insiders e pela Information Security Community no LinkedIn, incluiu mais de 900 inscrições.

“Estamos honrados em sermos reconhecidos entre os líderes do setor que construíram reputações como inovadores em segurança cibernética”, comentou Sharon Trachtman, Chief Business Operation Officer da Radware. “Estamos comprometidos em fornecer segurança de última geração e sem atritos, que proteja as empresas das ameaças cibernéticas mais avançadas, sem criar bloqueios para inovação ou mudanças.”

A solução Application-Protection-as-a-Service da Radware ajuda as empresas a gerenciar e escalar facilmente sua segurança de aplicações à medida que expandem seus negócios, evoluem sua arquitetura de aplicações e escalam seus ambientes e serviços em nuvem. A solução inclui o firewall de aplicações web baseado em nuvem da empresa (WAF), além de soluções de gerenciamento de bots, segurança de APIs e proteção DDoS.

Para a segurança de cloud workload, o Radware Cloud Native Protector oferece proteção abrangente e multicamadas contra vetores de ataque nativos da nuvem. Isso inclui configurações incorretas na nuvem, permissões excessivas, comportamento malicioso e muito mais.

Os prêmios Cybersecurity Excellence Awards de 2022 se somam aos outros reconhecimentos da Radware no setor. A companhia foi incluída no relatório Critical Capabilities for Cloud Web Application and API Protection, do Gartner, em 2021, para segurança de APIs e alta segurança para aplicações web. A Forrester nomeou a Radware como líder global no relatório “The Forrester Wave™: DDoS Mitigation Solutions, Q1 2021”.

Além do setor, os clientes também reconhecem a experiência em tecnologia da Radware. A empresa foi reconhecida como a escolha dos clientes no relatório Gartner Peer Insights 2021, “Voice of the Customer:” Web Application Firewall.