Aparelho invisível: tecnologia é aliada na correção dos dentes

* Por: - 8 de março de 2022.

São Paulo/SP 8/3/2022 – Diferente dos aparelhos tradicionais, os alinhadores transparentes são altamente tecnológicos e garantem um tratamento totalmente previsível.

Mais confortável, previsível e discreto, alinhador dental transparente é opção para quem quer um sorriso perfeito em menos tempo

É muito comum notar que pessoas famosas conseguem transformar seu sorriso em pouco tempo sem o uso de aparelhos ortodônticos comuns que brilham em qualquer fotografia. Pois a resposta para isso é mais simples do que se imagina.

Trata-se de alinhadores dentais transparentes, quase invisíveis, que viraram febre nos últimos anos por oferecerem um tratamento mais discreto, rápido e confortável. “O aparelho é parecido com plaquinhas usadas para clareamento dental e tratamento de bruxismo, então é possível retirá-lo para comer e isso evita aquele incômodo de ficarem alimentos presos entre os dentes, como acontece com os aparelhos convencionais”, explica a Dra. Ana C. Tinari, especialista em ortodontia e endodontia da Odontologia Spinari, clínica de São Paulo, Capital, bastante procurada por ser credenciada pelo Sistema Invisalign, pioneiro e mais avançado sistema de alinhadores transparentes do mundo.

Tecnologia

Diferentemente dos aparelhos tradicionais, os alinhadores transparentes são altamente tecnológicos e garantem um tratamento totalmente previsível, ou seja, o paciente sabe quando começa e quando termina, com detalhes de todo o processo.

Segundo a especialista em ortodontia e prótese da clínica Spinari, Dra. Luciana Spigai, já na primeira consulta é feito um escaneamento 3D de toda arcada dentária. “Esse mapeamento mostra o que deve ser corrigido e nos auxilia a definir o melhor plano para o paciente, que inclui informações sobre a quantidade de alinhadores que serão necessários e o tempo exato do tratamento, que pode variar de acordo com cada caso. Além disso, todos os alinhadores são produzidos sob medida”, explica.

Acompanhamento

O tratamento com os alinhadores invisíveis dura menos tempo do que com aparelhos convencionais, mas o acompanhamento deve ser mensal e feito por um especialista credenciado. “Cada estágio do tratamento exigirá um novo alinhador e possivelmente a movimentação dos anexos que são implantados em alguns dentes para dar melhor fixação à placa. Dessa forma, o acompanhamento é extremamente necessário para o sucesso do tratamento”, completa Dra. Luciana.

Preço

De acordo com Dra. Ana, o preço do alinhador invisível varia. “Tudo depende do tratamento que será feito, do que será corrigido e do tempo que levará. Por isso é preciso avaliar cada caso. Mas podemos estimar que todo o tratamento, do início ao fim, inclusos todos os exames, alinhadores e acompanhamento mensal, deve ficar entre R$ 3 e R$ 20 mil”, diz.

Quem pode fazer o tratamento

Os alinhadores transparentes são indicados para todos, crianças e adultos, homens e mulheres. “Não há nenhuma contraindicação. Inclusive na fase da dentição mista, ainda com os dentes de leite e permanentes, pode ser o momento perfeito para crianças entre 6 e 10 anos iniciarem um tratamento ortodôntico”, finaliza Dra. Ana.

Website: https://www.instagram.com/odontospinari/