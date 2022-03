As redes 5G standalone abrem novas oportunidades de negócios e monetização

Compartilhe Facebook

8 de março de 2022.

8/3/2022 – Como cada setor da indústria apresenta oportunidades diferentes, de acordo com sua maturidade e necessidades, a solução Value Plan 5G da Amdocs une negócios.

Inovação tecnológica das redes 5G será a base de nossa futura sociedade digital



As novas redes 5G standalone que já começam surgir apresentam um grande potencial para o lançamento de novos serviços. Ao incorporar a automação completa da rede em todos os aspectos do negócio, as provedoras de serviços de comunicação (CSPs) poderão liberar todo o potencial prometido pela tecnologia 5G. Embora a expectativa de novos casos de uso e modelos de negócios 5G seja grande, a realidade se aproximará mais rapidamente à medida que as operadoras possam concretizar oportunidades reais de monetização 5G para justificar seus investimentos.

“Agora que as redes 5G standalone estão começando a ser lançadas na América Latina, as CSPs enfrentarão muitos desafios para aproveitar todo o seu potencial”, afirma Clayton Cruz, presidente da Amdocs para América Latina e Caribe. “O caminho para o sucesso exigirá que a rede esteja estreitamente alinhada com os negócios e isso exigirá que recursos de automação robustos estejam instalados e prontos para operar. Isso permitirá que as CSPs não apenas ofereçam experiências excepcionais para seus clientes e parceiros, mas também possuam grande flexibilidade para monetizar com eficiência essa nova gama de serviços inovadores”, complementa Clayton.

Nesse contexto, a solução 5G Value Plan da Amdocs abre caminho para que os provedores de serviços de comunicação inovar, lançar, executar e monetizar novas experiências para seus clientes. Como um “cérebro” robusto, ela gerencia e habilita a integração de negócios com a TI, empresas e parceiros ao longo de todo ecossistema 5G. “Como cada setor da indústria apresenta oportunidades diferentes, de acordo com sua maturidade e necessidades, a solução Value Plan 5G da Amdocs une negócios, rede e TI para proporcionar um modelo de negócios baseado em nuvem que permite novos fluxos de receita”, finaliza o executivo.

Inovação como base da evolução digital

Com foco preciso nas possibilidades de evolução das redes 5G, a Amdocs trabalha com o 5G Open Innovation Lab, juntamente com colaboradores como a Microsoft, para investir significativamente no desenvolvimento de casos de uso de última geração em torno de carros autônomos, conectividade rural, resiliência alimentar e outras aplicações empresariais.