Como evitar o desgaste antecipado dos pneus?

Compartilhe Facebook

Twitter

Pinterest

* Por: - 8 de março de 2022.

Curitiba, PR 8/3/2022 – O alinhamento adequado permite o desgaste regular dos pneus, melhora a eficiência do rolamento e a dirigibilidade em retas e curvas

Sinais na banda de rodagem podem indicar a necessidade de manutenção do veículo para evitar desgaste maior dos pneus.

Os pneus são itens fundamentais de um veículo e por isso precisam de atenção e cuidados. A sua vida útil pode variar de acordo com o seu uso e manutenção mas, em média, duram de 40 a 60 mil quilômetros até a primeira troca. Entretanto, alguns fatores podem aumentar o seu desgaste, antecipando a sua troca, bem como alguns cuidados também podem preservar melhor os pneus.

Segundo o gestor de contas da Delinte Pneus, Julio Mengarda, alguns sinais peculiares de desgaste na banda de rodagem dos pneus podem ser indicativos de mau uso e de correção necessária. “A recomendação é para que o motorista leve regularmente o seu veículo para manutenção com profissionais capacitados, pois os pneus devem ser considerados itens essenciais no check-up geral”, afirma.

Alguns desgastes sinalizados na banda de rodagem dos pneus podem ser provenientes até mesmo da calibragem incorreta. “Cada fabricante tem a sua tabela, geralmente disponível no manual do veículo, para fazer a calibragem correta e evitar danos desnecessários”, orienta. “Outra dica é ficar de olho na estabilidade do veículo, se a sua direção estiver pendendo para os lados e não for resolvida com a calibragem, pode ser indicativo de pneus carecas ou o veículo precisando de manutenção”, disse.

O balanceamento e o alinhamento do jogo de rodas podem preservar a vida útil dos pneus e evitar desgastes que surgem em zonas alternadas na banda de rodagem. Assim como, o desgaste maior em uma só borda do pneu, por exemplo, pode ser indicativo de a ponta do eixo da roda estar empenada, este tipo de problema também pode ser evitado ou corrigido com o alinhamento e a geometria do veículo. “O alinhamento adequado permite o desgaste regular dos pneus, melhora a eficiência do rolamento e a dirigibilidade em retas e curvas, evitando que a direção se comprometa”, reforça Julio Mengarda.

O sistema de freios do veículo também pode comprometer o uso correto dos pneus, pois se o disco ou o tambor estiverem empenados, haverá desgaste concentrado em um ponto central na banda de rodagem. “Por isso, antes de atingirem a vida útil indicada pelo fabricante, os pneus apresentam alguns sinais de desgaste irregular, bolhas, ressecamento e rachaduras, indicando que está na hora de trocá-los ou de realizar reparos no veículo”, alerta.

Website: https://www.delinte.com.br