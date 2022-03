Em clima de quaresma, hamburgueria aposta em mix de cogumelos

Compartilhe Facebook

9 de março de 2022.

Brasília, DF

O período cristão ganha destaque no calendário da Ammo Burger, que oferece todo o seu cardápio de burgers com blend vegetariano para quem não estiver consumindo carne

Tendo a “fé” como um dos pilares de sua filosofia, a Ammo Burger aproveita o momento de quaresma para oferecer todo cardápio de burgers – exceto os smashes – com opções vegetarianas, sem custo adicional aos clientes que não estiverem consumindo carne no período. Com a ação, a hamburgueria aproveita também para incentivar seus clientes a consumirem seu burger vegetariano, o Ammo Veggie, com blend feito a partir de um mix de cogumelos. A opção sai em dobro para o cliente, toda segunda-feira, nos pedidos de balcão, por meio da promoção ‘Segunda Sem Carne’.

O Ammo Veggie leva pão de hambúrguer, mix de cogumelos, dupla fatia de muçarela, alface americana, cebola roxa fatiada, tomate, picles e molho especial Ammo Salad. A opção está disponível para consumo no local e pelo delivery.

Serviço: Ammo Burger

Local: SHCN 110, Bloco C, Loja 54 – Asa Norte, Brasília-DF

Funcionamento: todos os dias, das 17 às 23h45

Telefones: (61) 3297-8020 e (61) 99377-2620

Instagram: @ammo.burger

Website: https://www.ammoburger.com/