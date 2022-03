Empresa do setor funerário cresce com fusões e aquisições

9 de março de 2022.

Grupo Zelo adquiriu, recentemente, empresas em São Paulo, Pernambuco, Piauí, Alagoas e Sergipe

Com mais de 4 milhões de vidas cobertas pelos seus planos, além de possuir unidades em mais de 200 cidades em 14 estados e no Distrito Federal, o Grupo Zelo, empresa mineira do segmento de death care, continua expandindo seus negócios, especialmente na região Nordeste. Desde a sua criação, em 2017, a companhia já realizou fusões e aquisições de mais de 50 empresas. Somente no ano de 2021, o Grupo Zelo realizou novas 19 integrações.

Um dos estados brasileiros onde o Grupo Zelo possui grande presença é Pernambuco. A empresa, que já havia adquirido os grupos funerários SAFPE e SAF na região, expandiu ainda mais a sua atuação com a integração da Funerária Santa Maria, que possui sede em Recife e unidades em mais cinco municípios. Com atuação na região metropolitana de Recife desde 1984, a empresa adquirida acrescentou cerca de 4 mil* planos ativos à carteira do Zelo.

O mesmo número, de cerca de 4 mil* planos ativos, foi acrescentado também com a incorporação do Plano Ethernos, do Piauí. A empresa já havia iniciado a sua atuação no estado com a integração Grupo SBC, em 2021. Com sede na cidade de Picos, o grupo recém-adquirido atua com venda de planos e serviços funerários e possui unidades em mais seis cidades, além da capital.

Outro exemplo da estratégia de crescimento do Grupo Zelo, especialmente na região Nordeste, foi a incorporação do Grupo Vitória. Com a aquisição, a empresa agora alcançou os estados de Alagoas e Sergipe, onde ainda não possuía unidades, além de acrescentar cerca de 10 mil* planos ativos à sua carteira.

A região Nordeste não é a única na mira do Grupo, que também adquiriu mais um cemitério localizado na cidade de Rio Claro, no interior de São Paulo, o Memorial Cidade Jardim. A empresa já estava presente na região com a recente integração do Grupo Flamboyant e possui, ainda, um cemitério vertical localizado em Guarulhos. O Memorial Cidade Jardim ocupa uma área de 37 mil m² e conta com mais de 7 mil jazigos, salas de velório e columbário (local para guarda de cinzas). Além da venda de jazigos e lápides, a unidade oferece também cremação humana e de pet.

