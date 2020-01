Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 28 de janeiro de 2020.

Depois de anos fortes, futebol de Minas terá 2020 de reconstruções

2019 foi um ano especialmente cruel com o futebol do estado de Minas Gerais. Claro que o inédito rebaixamento do Cruzeiro chama atenção logo de cara, mas podemos ir um pouco além se analisarmos o desempenho dos principais times do estado em 2019 e sua perspectiva para 2020.

Cruzeiro na Série B

Não há como começar sem falar da queda do Cruzeiro para a Série B do Brasileirão, algo inédito na história do clube e que fez o clube deixar o seleto plantel de clubes que nunca haviam sido rebaixados. Ironicamente, um mineiro de porte bem menor continua nessa lista: o Tombense, agora na Série C, e que nunca caiu de divisão também, mas isso é assunto para depois.

Existem muitos motivos que fizeram o Cruzeiro ser rebaixado, e podemos listar os mais óbvios deles aqui. Meter os pés pelas mãos financeiramente, não se planejar esportivamente para uma temporada que teria, de novo, Mineiro, Brasileirão, Libertadores e Copa do Brasil, um elenco com sérios problemas extra-campo…você escolhe.

O que parecia ser um começo de temporada absolutamente promissor, com título do Campeonato Mineiro conquistado em cima do arquirrival Atlético-MG, cinco vitórias em seis jogos da Copa Libertadores, aos poucos foi caindo por terra.

Primeiro, veio a eliminação da Libertadores para o então campeão River Plate, nos pênaltis – nenhuma vergonha aí. Pouco mais de um mês depois, a queda para o Inter na Copa do Brasil, já nas semifinais.

Ali, no começo de setembro, a situação no Brasileirão já estava crítica, mas parecia perfeitamente remediável. O que todo mundo viu, porém, foi uma catástrofe de proporções nunca antes vividas pela Raposa. O resultado da combinação de fatores negativos que citamos (dinheiro, planejamento, elenco) culminou no rebaixamento. E os prognósticos, infelizmente, não são dos melhores.

Atlético-MG: coadjuvante discreto

Se o Cruzeiro roubou a cena em 2019 da maneira mais negativa que é possível, o Atlético-MG não passou de um mero coadjuvante em toda a temporada praticamente.

O Galo perdeu a final do Campeonato Mineiro para o Cruzeiro, como dissemos, e também falhou na missão de ir longe na Libertadores, caindo ainda na fase de grupos e indo jogar a Sul-Americana, da qual caiu fora nas semis.

No Brasileirão, o time fez campanha totalmente medíocre e acabou numa insossa 13ª posição, beliscando vaga para a Copa Sul-Americana 2020, e o torcedor infelizmente teve que se dar por satisfeito.

Para a nova temporada, aliás, com contratações como Dudamel e Allan entre seus destaques e a perda de gente como Elias, fica difícil ter perspectivas de títulos grandes para o ano do Galo.

América-MG não consegue subir

Sim, até do América-MG cabe falar. Basta pensar que, em 2017, o time foi campeão da Série B e, mesmo tendo caído novamente em 2018, o time lutou até os últimos suspiros por uma sobrevida na primeira divisão. Não foi o que vimos mais recentemente.

Em 2019, disputando a Série B mesmo, o América falhou no que tinha sido relativamente simples até então. Sua fama de time “ioiô”, ou seja, que sobe e desce de divisão uma temporada após a outra, parece ter chegado ao fim, pelo menos por um tempo, já que o clube acabou fora da zona de promoção – logo abaixo, em 5º, é verdade, mas não menos excluído.

Talvez tenha sido a concorrência pesada de times como Bragantino, Sport, Coritiba e Atlético-GO, os promovidos de 2019, mas o Coelho deixou a desejar. E, querendo ou não, passou a ser alvo também da piadinha dos torcedores do Atlético-MG: somente eles representam Minas Gerais na Série A em 2020.

O que o futuro reserva?

Pergunta complicada de se responder. Do América-MG e de times menores, como Tombense e Boa Esporte, podemos esperar aquela sempre sonhada promoção de divisão, mas as atenções estarão todas voltadas para os dois grandes.

A missão do Atlético-MG, único representante na Série A, como eles mesmos gostam de lembrar, é ser mais do que “mais um” na tabela. A campanha de 2019 acabou sem títulos e a de 2020 começa sem perspectiva, tirando o Mineiro. A movimentação de mercado não anda lá essas coisas, e o planejamento de sucesso deveria começar por aí.

Já o Cruzeiro, embora pareça ter batido no fundo do poço, pode muito bem piorar se não se cuidar. O clube está endividado, cheio de problemas dentro e fora do vestiário e precisando demais de qualquer raio de esperança. Vencer o Campeonato Mineiro logo de cara e subir de volta para a Série A são meras obrigações se o time quiser construir um futuro melhor para si.