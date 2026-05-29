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SAMU registra 164 atendimentos em 24 horas na Macro Norte
SAMU registra 164 atendimentos em 24 horas na Macro Norte

SAMU registra 164 atendimentos em 24 horas na Macro Norte

Jornal Montes Claros 29 de maio de 2026

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Em Montes Claros, foram 63 ocorrências entre casos clínicos, trânsito, psiquiátricos e obstétricos.

Montes Claros, 29 de maio de 2026 — Entre as 6h da manhã de quinta-feira (28) e as 6h da manhã desta sexta-feira (29), o SAMU Macro Norte recebeu 590 ligações, realizou 164 atendimentos e prestou 70 orientações médicas. Os números refletem a intensa demanda por serviços de urgência e emergência na região.

Na área da Macro Norte, os atendimentos foram distribuídos da seguinte forma:

  • 97 casos clínicos (incluindo 2 paradas cardiorrespiratórias).
  • 19 atendimentos de trânsito, sendo 15 envolvendo motocicletas.
  • 11 atendimentos psiquiátricos.
  • 4 obstétricos.
  • 1 pediátrico.

Situação em Montes Claros

Na cidade, os registros apontam:

  • 46 casos clínicos, com destaque para 1 parada cardiorrespiratória.
  • 9 atendimentos de trânsito, sendo 7 envolvendo motocicletas.
  • 7 atendimentos psiquiátricos.
  • 1 atendimento obstétrico.

Os dados reforçam a importância do SAMU Macro Norte como serviço essencial para a população, garantindo resposta rápida em situações de urgência. A alta incidência de acidentes envolvendo motocicletas também chama atenção para a necessidade de ações de prevenção no trânsito.

O balanço das últimas 24 horas evidencia o papel estratégico do SAMU na assistência médica de urgência em Montes Claros e região, fortalecendo a rede de saúde e o atendimento às demandas emergenciais da população.

Redação Jornal Montes Claros | Texto: Jornal Montes Claros – com informações do SAMU Macro Norte

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