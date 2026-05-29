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Previsão do tempo em Montes Claros: fim de semana de sol e temperaturas agradáveis
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Previsão do tempo em Montes Claros: fim de semana de sol e temperaturas agradáveis

Jornal Montes Claros 29 de maio de 2026

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Dias ensolarados entre 29 e 31 de maio favorecem atividades ao ar livre e eventos comunitários.

Montes Claros, 29 de maio de 2026 — A cidade inicia esta sexta-feira com clima estável e temperaturas amenas. O fim de semana será marcado por sol predominante, poucas nuvens e baixa chance de chuva, cenário ideal para lazer, encontros comunitários e práticas esportivas ao ar livre.

📅 Sexta-feira — 29/05/2026

  • Condição: Sol com algumas nuvens.
  • Temperatura mínima: 17 °C.
  • Temperatura máxima: 28 °C.
  • Umidade relativa: entre 42% e 86%.
  • Probabilidade de chuva: 3%.
  • Índice UV: 7 (alto).

📅 Sábado — 30/05/2026

  • Condição: Predomínio de sol.
  • Temperatura mínima: 18 °C.
  • Temperatura máxima: 29 °C.
  • Umidade relativa: entre 40% e 84%.
  • Probabilidade de chuva: 2%.
  • Índice UV: 8 (muito alto).

📅 Domingo — 31/05/2026

  • Condição: Sol com poucas nuvens.
  • Temperatura mínima: 18 °C.
  • Temperatura máxima: 30 °C.
  • Umidade relativa: entre 38% e 82%.
  • Probabilidade de chuva: 2%.
  • Índice UV: 8 (muito alto).

💡 Recomendações

  • Hidrate-se bem, especialmente em atividades externas.
  • Use protetor solar e roupas leves.
  • Evite exposição direta entre 10h e 16h.
  • Aproveite para atividades ao ar livre como caminhadas, ciclismo e encontros comunitários.

Com temperaturas agradáveis e baixa chance de chuva, o fim de semana em Montes Claros será perfeito para quem deseja aproveitar o sol e participar das tradicionais festas juninas e eventos comunitários que movimentam a cidade nesta época do ano.

Redação Jornal Montes Claros | Texto: Jornal Montes Claros – com informações meteorológicas locais

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