Norte de Minas – Jovem é morto a tiros na frente da namorada no Norte de Minas

* Por: Jornal Montes Claros - 27 de fevereiro de 2020.

Norte de Minas – A Polícia Militar informou que ele estava sentado no banco de uma praça ao lado da namorada e de uma outra moça, quando o autor se aproximou e efetuou os disparos.

O jovem de 24 anos foi assassinado com cinco tiros na frente da namorada no Centro de Itacarambi, no Norte de Minas, na noite dessa quarta-feira (26).

As testemunhas contaram à polícia que o homem cumprimentou a vítima pelo apelido e depois pegou um revólver, que estava na cesta da bicicleta, e atirou várias vezes.

A perícia esteve no local e constatou que a vítima foi atingida com cinco tiros nas costas, peito, braço e na cabeça. O corpo de Gutemberg Moreira Dourado foi encaminhado ao Instituto Médico Legal de Januária.