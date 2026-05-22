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SAMU Macro Norte registra 666 ligações e 160 atendimentos; Montes Claros concentra maior parte dos casos clínicos
SAMU Macro Norte registra 666 ligações e 160 atendimentos; Montes Claros concentra maior parte dos casos clínicos

SAMU Macro Norte registra 666 ligações e 160 atendimentos; Montes Claros concentra maior parte dos casos clínicos

Jornal Montes Claros 22 de maio de 2026

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Cidade teve 39 ocorrências clínicas, 9 de trânsito e 7 psiquiátricas entre os atendimentos realizados.

Montes Claros, 22 de maio de 2026 — As unidades do SAMU Macro Norte receberam 666 ligações e realizaram 160 atendimentos, além de 53 orientações médicas. Os dados mostram que Montes Claros concentrou parte significativa das ocorrências, especialmente casos clínicos e atendimentos de trânsito envolvendo motocicletas.

Panorama regional

Na área de abrangência da Macro Norte, os atendimentos foram distribuídos da seguinte forma:

  • 85 casos clínicos (incluindo 3 paradas cardiorrespiratórias)
  • 22 atendimentos de trânsito (16 envolvendo motocicletas)
  • 13 atendimentos psiquiátricos
  • 6 obstétricos
  • 3 pediátricos

Situação em Montes Claros

Na cidade, os números registrados foram:

  • 39 casos clínicos
  • 9 atendimentos de trânsito (8 envolvendo motocicletas)
  • 7 atendimentos psiquiátricos
  • 2 atendimentos pediátricos

Os dados reforçam a importância do SAMU na resposta rápida a emergências médicas e na orientação da população em situações de risco.

O balanço evidencia a relevância do serviço de urgência e emergência em Montes Claros e na região da Macro Norte, destacando a necessidade de atenção contínua às ocorrências de trânsito e ao suporte em casos clínicos e psiquiátricos.

Redação Jornal Montes Claros | Texto: Jornal Montes Claros – com informações do SAMU Macro Norte

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