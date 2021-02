Norte de Minas – Bombeiros resgatam corpo de idoso que se afogou no Rio São Francisco em Januária

Compartilhe Facebook

Twitter

Pinterest

* Por: Jornal Montes Claros - 22 de fevereiro de 2021.

Norte de Minas – Bombeiros resgatam corpo de idoso que se afogou no Rio São Francisco em Januária

Norte de Minas – Na manhã desta Segunda Feira, 22 de Fevereiro de 2021, uma equipe do Corpo de Bombeiros Militar em Januária foi acionada pela Polícia Militar, para comparecer as margens do rio São Francisco, a fim de atender uma ocorrência de busca e recuperação de cadáver submerso.

No local, a equipe da Policia Militar relatou ter recebido de terceiros, informações sobre um suposto corpo semi-submerso em um curso d’água próximo ao Rio São Francisco.

Prontamente, equipados com materiais de Salvamento Aquático, a equipe de Salvamento adentrou nas águas até o local indicado, a uma profundidade de aproximadamente 1,30 metros, percorrendo a uma distancia de 30 metros e constatou que se tratava do corpo de uma vítima do sexo masculino.

Diante dos fatos, o corpo foi retirado da água, e durante as averiguações foi reconhecido por populares e familiares como sendo do Senhor J.R.S, de 67 anos.

A Polícia Civil compareceu ao local para realizar a Perícia e posteriormente a vítima foi encaminhada pelo serviço funerário ao IML de Januária, onde serão apuradas as causas da morte.