Confira informações sobre os primeiros jogos da Seleção nas Eliminatórias e a data da primeira convocação de Diniz

* Por: Jornal Montes Claros - 11 de agosto de 2023.

A “Amarelinha” inicia um novo ciclo na primeira quinzena de setembro.

Quem é fã da Seleção Brasileira de Futebol deve ficar atento. Em setembro, a equipe masculina vai disputar os seus primeiros desafios nas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. Ainda em agosto, o técnico Fernando Diniz realizará a convocação oficial dos jogadores. Confira mais informações abaixo.

Conforme o calendário divulgado pela Conmebol no início do mês de agosto, o primeiro jogo do Brasil nas Eliminatórias para o mundial de 2026 está previsto para o dia 8 de setembro. A adversária será a Seleção da Bolívia e o palco do confronto será o Estádio Jornalista Edgar Proença, O Mangueirão, em Belém. A bola vai rolar a partir das 21h45.

Na estreia para as Eliminatórias da última Copa do Mundo, a Seleção goleou a Bolívia pelo placar de 5 a 0 na Neo Química Arena.

Já na segunda rodada, o Brasil vai jogar contra o Peru fora de casa, em Lima, no Estadio Nacional. O apito inicial está marcado para as 23h (horário de Brasília) do dia 12 de setembro.

Na última edição das eliminatórias, a Seleção Brasileira superou o Peru fora de casa pelo placar de 4 a 2.

Convocação

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) também tratou de anunciar a data de convocação da Seleção Brasileira para os jogos das Eliminatórias.

A lista de atletas selecionados será anunciada no dia 18 de agosto. Com o início das Eliminatórias, Fernando Diniz também vai disputar as suas primeiras partidas como técnico da Seleção. Ele foi anunciado como novo comandante da pentacampeã do mundo em julho, com um contrato de um ano de duração.

Europa

Também no mês de agosto, o futebol está sendo marcado pelo retorno de competições do futebol europeu, como a La Liga e a Bundesliga.

