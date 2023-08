Quem são os melhores batedores de pênalti da história do futebol?

Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 22 de agosto de 2023.

Quem gosta de futebol sabe a importância da cobrança de um pênalti neste esporte. Apenas com o goleiro à frente, um jogador tem uma chute com distância de 9,15m para tentar marcar um gol a favor do seu adversário. Normalmente, uma cobrança de pênalti envolve muita tensão e pode consagrar goleiros e tornar jogadores vilões.

Obviamente, existem especialistas neste tipo de cobrança. Atletas que possuem técnicas que conseguem deslocar totalmente o goleiro da jogada, que é o caso do atacante Neymar, da seleção brasileira, e outros que são lembrados por quem gosta de apostar em atletas para marcar gols, principalmente com boas odds observadas na Revisão da bet365.

Ao longo da história, existem ainda atletas com um alto aproveitamento em cobranças de penalidades. Por isso, reunimos neste artigo os cinco atletas com o melhor aproveitamento na cobrança de penalidades na história do futebol:

Ledio Pano

O ex-atleta albanês Ledio Pano não é tão famoso no cenário do futebol mundial, mas ostenta a marca atual de melhor batedor de pênalti da história, que marcou todas as 50 cobranças de pênaltis ao longo de sua carreira. O ex-meia atuou por anos na seleção de seu país e também jogou no futebol grego.

Eric Cantona

Este mais conhecido, Cantona fez sucesso por muitos anos com a camisa do Manchester United. Em sua carreira, o francês cobrou apenas 19 pênaltis, mas converteu todos, mostrando sua maestria nas penalidades máximas.

Yaya Touré

Famoso por sua passagem pelo Manchester City, o ex-volante Yaya Touré é outro que nunca desperdiçou um pênalti. Ao todo em sua carreira, o ex-volante marcou 15 gols de pênaltis que cobrou.

Matt Le Tissie

Ex-Southampton, Matthew Le Tissie também demonstrou muita maestria na cobrança de pênaltis. Atuando nos anos 90 na Premier League, o ex-meia inglês cobrou 49 pênaltis e errou apenas um, que acabou ficando nas mãos do goleiro adversário.

Alan Shearer

O ex-atcante inglês Alan Shearer é um dos grandes nomes na história da Premier League. Muito popular pelo seu faro de gols, o ex-Newcastle e Blackburn também era um exímio cobrador de pênaltis, tendo marcado 70 gols em 74 pênaltis que cobrou ao longo de sua carreira.

Henrique Dourado

Já entre os brasileiros, Neymar não detém a marca de melhor batedor de pênaltis, mas sim o atacante Henrique Dourado, hoje no Cruzeiro, que em 35 cobranças de pênalti na sua carreira, marcou em 33, mostrando um alto aproveitamento e maestria, já que o centroavante consegue deslocar o goleiro na maioria das cobranças.