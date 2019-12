* Por: Jornal Montes Claros - 26 de dezembro de 2019.

Consumidor brasileiro tem baixa exposição às radiações emitidas pelos celulares, diz Anatel

Um estudo realizado pela Agência Nacional de Telecomunicações, Anatel, constatou que os aparelhos homologados pelo órgão têm resultados abaixo dos limites estabelecidos pela Organização Mundial da Saúde.

No conteúdo divulgado a taxa de absorção específica, que mede o nível de radiação captada pelo corpo humano, foi menor que dois watts por quilo, para a região da cabeça e do tronco, delimitação da OMS, adotada pela Anatel.

12 mil aparelhos com tecnologias, 2G, 3G e 4G foram inspecionados nos últimos seis anos e todos eles tiveram índices menores que um watt por quilo.

O Gerente de Certificação da Anatel, Davison Silva, afirma que os equipamentos que falharam nos testes precisam ser refeitos para entrar no mercado brasileiro.

Davison Silva reiterou a importância do selo de segurança da agência, na hora da compra de um aparelho eletrônico.

Ainda de acordo com a Anatel, em 2020, os celulares com banda de internet 5G que chegarão ao Brasil, precisarão passar pelos mesmos testes aplicados aos telefones que circulam no país.