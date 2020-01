* Por: Jornal Montes Claros - 2 de janeiro de 2020.

Salário mínimo será de R$1.039 em 2020

O salário mínimo nacional, que começou a valer a partir desta quarta-feira (01/01/2020), foi fixado em mil e trinta e nove reais (R$ 1039,00). O novo valor corresponde a um aumento de 4,1 por cento em relação ao salário de 2019, de 998 reais.

A medida provisória com o novo valor foi assinada nesta terça-feira e deve ser publicada até o fim do dia em uma edição extra do Diário Oficial da União.

Segundo o governo federal, o salário proposto foi baseado na variação do INPC, Índice Nacional de Preços ao Consumidor, no período de janeiro a dezembro deste ano.

Em agosto, o governo encaminhou ao Congresso Nacional as propostas para a Lei Orçamentária Anual de 2020 a 2023. No plano, a estimativa de crescimento da economia brasileira para o próximo ano era de 2,17 por cento. O salário mínimo previsto, neste projeto, já era de 1039 reais, apesar de os parlamentares terem aprovado um aumento para 1.040 reais.