Montes Claros – Eliane Alkimin Ruas faz primeira exposição do ano no Painel Permanente de Poesia Juca Silva Neto

* Por: Jornal Montes Claros - 3 de janeiro de 2020.

Montes Claros – Até o dia 15 de janeiro, o Painel Permanente de Poesia Juca Silva Neto estará recebendo as obras de Eliane Alkimin Ruas. O painel fica localizado no interior da Biblioteca Pública Municipal “Dr. Antônio Teixeira de Carvalho”, que por sua vez está no Centro Cultural Hermes de Paula, na Praça da Matriz. A Biblioteca Pública funciona de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 18h45.

Eliane é natural de Montes Claros, mas tem raízes na cidade de Patis. Trabalhou no mundo da moda, conheceu muitos lugares e pessoas, inclusive seu marido, Luis Eugênio, com quem tem quatro filhos: Rodrigo, Lucas, Pedro e Ana Clara. Hoje, dedica-se aos seus três amores: o marido, os filhos e a escrita. Eliane é também educadora e artista plástica.

Juca Silva Neto, que batiza o Painel Permanente de Poesia, nasceu José Pereira da Silva Neto. Poeta, cordelista, ator e repentista, era um “artista do povo”. Falecido em 1983, foi homenageado com a criação do Painel, que recebe obras de poetas de Montes Claros e de todo o Brasil, com exposições que duram por volta de 15 dias.