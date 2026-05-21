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Polícia Militar prende suspeitos de tráfico de drogas e posse ilegal de arma em Montes Claros
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Polícia Militar prende suspeitos de tráfico de drogas e posse ilegal de arma em Montes Claros

Jornal Montes Claros 21 de maio de 2026

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Operações distintas resultaram em duas prisões na madrugada desta quinta-feira (21).

Montes Claros, 21 de maio de 2026 — A Polícia Militar de Minas Gerais, por meio da 11ª RPM, realizou duas ações distintas na madrugada desta quinta-feira, que resultaram na prisão de uma jovem suspeita de tráfico de drogas e de um homem por posse ilegal de arma de fogo artesanal.

Operação “Última Parada”

No km 24 da LMG-653, bairro Mangues, a 2ª Cia PMRv abordou um ônibus de turismo que fazia o itinerário Aparecida do Taboado (MS) x Lagoa Real (BA). Uma passageira de 26 anos apresentou comportamento suspeito e nervosismo, levantando a atenção da equipe.

Com apoio da equipe de Rondas Ostensivas com Cães (ROCCA) e da cadela farejadora Athena, foram vistoriadas duas malas de cor rosa pertencentes à passageira. A cadela marcou positivamente as bagagens, onde foram encontrados 22 barras de substância semelhante à maconha e dois pacotes de material com características de flor de cannabis.

A suspeita confessou ser proprietária das malas e relatou que receberia R$ 3 mil pelo transporte da droga até Guanambi (BA). Ela foi presa por tráfico ilícito de drogas e encaminhada à Delegacia de Plantão em Montes Claros.

Prisão por posse ilegal de arma

No bairro Vila São Francisco de Assis, beco Curió, equipes da 11ª Cia PM Ind PE receberam denúncia de que um indivíduo estaria armado com uma submetralhadora artesanal. O suspeito de 29 anos foi localizado em frente a uma residência e tentou fugir ao perceber a presença policial.

Durante buscas no imóvel, os militares encontraram uma arma de fogo artesanal semelhante a uma submetralhadora, sem munições. O homem assumiu ser o proprietário da arma e disse que a adquiriu para defesa pessoal em razão de conflitos relacionados ao tráfico de drogas.

Ele foi preso por posse ilegal de arma de fogo e também conduzido à Delegacia de Plantão em Montes Claros.

As duas ocorrências reforçam o trabalho da Polícia Militar em ações de combate ao tráfico de drogas e à criminalidade armada em Montes Claros, destacando a importância da atuação integrada das equipes especializadas.

Redação Jornal Montes Claros | Texto: Jornal Montes Claros – com informações da Polícia Militar de Minas Gerais

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