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Polícia Militar prende suspeito de latrocínio em operação realizada em Ninheira
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Polícia Militar prende suspeito de latrocínio em operação realizada em Ninheira

Jornal Montes Claros 21 de maio de 2026

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Homem de 47 anos foi abordado no km 4 da LMG-623 com arma de fogo e diversos materiais ilícitos.

Norte de Minas, 20 de maio de 2026 — A Polícia Militar de Minas Gerais, por meio da 11ª RPM, prendeu no final da tarde dessa quarta-feira (20) um homem de 47 anos suspeito de envolvimento em um latrocínio registrado na cidade de Piripá, na Bahia. A ação ocorreu no km 4 da LMG-623, em Ninheira, durante operação de rastreamento e cerco policial.

Segundo informações recebidas pela PM, a Polícia Militar da Bahia havia registrado uma ocorrência de latrocínio na localidade de Pedra Preta, zona rural de Piripá. O autor teria fugido levando pertences pessoais da vítima e uma motocicleta Dafra de cor amarela.

Diante da denúncia, equipes da PM montaram cerco nas principais vias vicinais da região. Durante as diligências, os militares visualizaram um homem conduzindo uma motocicleta com características semelhantes às do veículo roubado, seguindo pela LMG-623, sentido São João do Paraíso.

Na abordagem, foi localizado no bolso da calça do suspeito um revólver calibre .38 com numeração suprimida, municiado com cinco munições intactas e uma deflagrada. Na bolsa que ele transportava, os policiais encontraram:

  • Três facas
  • Três chaves de fenda
  • 23 munições calibre .38
  • Dois aparelhos celulares
  • Pedras diversas
  • R$ 451,00 em dinheiro

O suspeito assumiu a posse dos materiais e foi preso em flagrante.

Após a prisão, o homem foi entregue às guarnições da Polícia Militar da Bahia e encaminhado ao plantão da Polícia Civil de Vitória da Conquista (BA) para as demais providências legais.

A ação reforça a integração entre as polícias de Minas Gerais e da Bahia no combate ao crime interestadual, destacando o papel estratégico do Norte de Minas na segurança regional.

Redação Jornal Norte de Minas | Texto: Jornal Norte de Minas – com informações da Polícia Militar de Minas Gerais

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