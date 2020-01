Compartilhe Facebook

Twitter

Pinterest

* Por: Jornal Montes Claros - 14 de janeiro de 2020.

Norte de Minas – Prefeitura e Barranqueiros se reúnem para organizar o carnaval 2020 de Januária

Norte de Minas – A prefeitura de Januária no Norte de Minas, através da secretária de governo, Vanessa Borborema, representando o prefeito Dr. Marcelo Félix, se reuniu com Barranqueiros, polícia militar e profissionais liberais da cidade para organizarem o carnaval que acontecerá no período entre 22 e 25 de fevereiro deste ano.

O objetivo da reunião foi para iniciar os preparativos para a festa e a definição das normas e estratégias para comercialização dos produtos nos dias de carnaval e garantir a segurança dos foliões.

O carnaval de Januária ocorre no tradicional circuito de festas, entre a Avenida São Francisco e as Praças Getúlio Vargas e Patrocínio Mota, na orla do Caís da cidade. A organização espera-se que em 2020 haja um recorde de público, sobretudo neste momento em que a economia do país vem dando sinais de recuperação.

Segundo a assessoria de comunicação da prefeitura, o carnaval é uma festa tradicional da cidade e importante fonte de geração de emprego e renda para a população local. E vem ganhando forças nos últimos anos, retomando a confiança dos visitantes que participam da folia.

Por Ricardo Soares