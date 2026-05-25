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Dois homens ficam feridos em acidente na avenida Antônio Lafetá Rebelo, em Montes Claros
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Dois homens ficam feridos em acidente na avenida Antônio Lafetá Rebelo, em Montes Claros

Jornal Montes Claros 25 de maio de 2026

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Carro subiu no meio-fio e colidiu contra a grade de proteção do córrego no bairro Monte Carmelo.

Montes Claros, 24 de maio de 2026 — Equipes do SAMU atenderam duas vítimas de um acidente registrado na noite deste domingo na avenida Antônio Lafetá Rebelo, bairro Monte Carmelo. O carro em que os homens estavam subiu no meio-fio e bateu contra a grade de proteção do córrego que corta a via.

Detalhes do acidente

Segundo o SAMU, os ocupantes do veículo estavam conscientes e estáveis no momento do atendimento.

  • Um homem de 52 anos apresentava um corte na face.
  • Outro, de 47 anos, sofreu apenas escoriações.

Após os primeiros socorros, as vítimas foram encaminhadas para a Santa Casa e o Hospital Universitário.

As causas do acidente não foram informadas. O impacto contra a estrutura de proteção do córrego chamou a atenção de moradores da região, que acompanharam o trabalho das equipes de resgate.

O acidente na avenida Antônio Lafetá Rebelo reforça a importância da atenção redobrada no trânsito urbano de Montes Claros, especialmente em vias movimentadas como a do bairro Monte Carmelo.

Redação Jornal Montes Claros | Texto: Jornal Montes Claros – com informações do SAMU

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