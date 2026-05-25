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Grave acidente entre motos deixa dois feridos no centro de Montes Claros
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Grave acidente entre motos deixa dois feridos no centro de Montes Claros

Jornal Montes Claros 25 de maio de 2026

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Colisão ocorreu na madrugada de sábado (23) no cruzamento das avenidas Deputado Esteves Rodrigues e Santa Maria.

Montes Claros, 24 de maio de 2026 — Um grave acidente envolvendo duas motocicletas deixou dois homens feridos na madrugada deste sábado (24), no centro de Montes Claros. A colisão aconteceu no cruzamento das avenidas Deputado Esteves Rodrigues e Santa Maria, mobilizando equipes do SAMU.

Detalhes do acidente

Com o impacto da batida:

  • Um motociclista de 23 anos sofreu traumatismo cranioencefálico e ficou inconsciente. Devido à gravidade, foi intubado ainda no local pela equipe médica do SAMU.
  • O segundo envolvido, de 27 anos, apresentou fratura na perna direita e diversas escoriações pelo corpo.

Após os primeiros atendimentos, ambos foram encaminhados para a Santa Casa de Montes Claros.

Segundo o SAMU, a rápida resposta das equipes foi fundamental para estabilizar as vítimas e garantir o encaminhamento imediato para atendimento hospitalar especializado.

O acidente reforça a preocupação com a segurança no trânsito urbano de Montes Claros, especialmente em cruzamentos movimentados da região central. A atuação do SAMU foi decisiva para salvar vidas e garantir suporte médico imediato às vítimas.

Redação Jornal Montes Claros | Texto: Jornal Montes Claros – com informações do SAMU

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