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Montes Claros tem dia de sol com céu parcialmente nublado nesta terça-feira (26)
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Jornal Montes Claros 26 de maio de 2026

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Temperaturas variam entre 17 °C e 28 °C; baixa chance de chuva favorece atividades ao ar livre.

Montes Claros, 26 de maio de 2026 — A cidade terá um dia de sol com períodos de céu parcialmente nublado, temperaturas entre 17 °C e 28 °C e apenas 4% de probabilidade de chuva. O clima segue estável e ideal para atividades ao ar livre, mas exige atenção à hidratação devido à variação da umidade relativa do ar.

Detalhes do clima de hoje

  • Temperatura mínima: 17 °C
  • Temperatura máxima: 28 °C
  • Sensação térmica: em torno de 28 °C à tarde
  • Umidade relativa: varia de 44% a 88%
  • Ventos: fracos a moderados, até 11 km/h
  • Probabilidade de chuva: apenas 4%
  • Índice UV: 7 (alto) — recomenda-se uso de protetor solar e evitar exposição direta entre 10h e 16h

Ciclo solar

  • Nascer do sol: 06h15
  • Pôr do sol: 17h29
  • Duração do dia: 11h14min

Tendência para os próximos dias

Data Condição Mínima Máxima Chuva (%)
27/05 (quarta) Sol com poucas nuvens 18 °C 29 °C 1%
28/05 (quinta) Predomínio de sol 18 °C 29 °C 2%
29/05 (sexta) Sol e nuvens 18 °C 28 °C 3%
30/05 (sábado) Sol com nuvens 16 °C 28 °C 2%
Recomendações
  • Hidrate-se bem durante o dia.
  • Use protetor solar e roupas leves.
  • Evite exposição prolongada ao sol entre 10h e 16h.
  • Ideal para: caminhadas matinais, esportes ao ar livre e eventos comunitários.

O clima desta terça-feira reforça o cenário de estabilidade em Montes Claros, com dias ensolarados e noites amenas. A baixa chance de chuva favorece atividades externas, mas a população deve manter cuidados com hidratação e proteção solar.

Redação Jornal Montes Claros | Texto: Jornal Montes Claros – com informações meteorológicas regionais

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