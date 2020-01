Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 17 de janeiro de 2020.

Montes Claros – A cidade de Montes Claros é líder no Norte de Minas em número de microempreendedores individuais

Montes Claros – O número de Microempreendedores Individuais (MEIs) no Norte de Minas alcançou a marca de 50.439, segundo dados do Portal do Empreendedor do governo federal. Montes Claros, a maior cidade da região, é a sexta do Estado em número de microempresários individuais formalizados, com 20.365, sendo 3.852 somente de janeiro a dezembro de 2019. É também a primeira do Norte de Minas, seguida por Janaúba, com 2.613; Pirapora, com 2.116; Salinas, com 2.033; Taiobeiras, com 1.835; e Januária, com 1.610. Dos oitenta e nove municípios do Norte de Minas Gerais, Montes Claros possui mais de 40% do total de Microempreendedores Individuais.

As estatísticas mostram que a maior concentração de MEIs em Montes Claros está na faixa dos 31 aos 40 anos, que reúne mais de 6 mil pessoas, ou seja, 30% do total. Mas o registro formal como microempreendedor tem sido visto também como uma opção de trabalho entre os jovens. Atualmente, mais de 4 mil MEIs da cidade possuem até 30 anos. Os setores com maior número de formalização em Montes Claros são: Salões de Beleza; Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios; Pedreiros; Promoção de vendas; e Lanchonete. As cinco ocupações corresponderam a aproximadamente 30% dos MEIs de Montes Claros.

Segundo a coordenadora da Sala Mineira do Empreendedor, Aline Ferreira, a tendência é que o número de MEIs continue a crescer. “A procura por formalização das atividades na Sala Mineira aumentou significativamente em 2019, e sabemos que a economia informal ainda é muito grande. A busca por

empreender também é um fator que vem aumentando, seja por necessidade ou oportunidade. Dentro do universo de trabalhadores por conta própria, muitos ainda não possuem CNPJ. Sendo assim, a quantidade de MEIs deve continuar aumentando nos próximos anos”, destaca.

No ranking das cidades mineiras com maior número de MEIs estão: Belo Horizonte (188,77 mil), Contagem (42,45 mil), Uberlândia (42,14 mil), Juiz de Fora (32,98 mil), Betim (25,08 mil) e Montes Claros (20,36 mil).

Para ser MEI, é necessário ter um faturamento anual limitado a R$81 mil, não ter sócio nem filiais, trabalhar sozinho ou ter no máximo um empregado (que receba piso da categoria ou salário mínimo) e atuar em uma das ocupações permitidas pela Lei. Entre as vantagens estão: Direito aos benefícios

previdenciários, abrir conta bancária de Pessoa Jurídica, ter acesso a linhas de crédito com condições mais atrativas, participar de licitações, dentre outras.

Para fomentar e apoiar o empreendedorismo, a Sala Mineira do Empreendedor da Prefeitura de Montes Claros, com o apoio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo, vem desenvolvendo um trabalho contínuo para facilitar o surgimento de empreendimentos no município.

A Sala Mineira do Empreendedor fica localizada na rua Urbino Viana, 658 – Centro. Mais informações pelo telefone (38) 3221-3977.