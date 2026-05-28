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Polícia Militar apreende drogas e prende suspeitos em operação em Montes Claros
Polícia Militar apreende drogas e prende suspeitos em operação em Montes Claros

Polícia Militar apreende drogas e prende suspeitos em operação em Montes Claros

Jornal Montes Claros 28 de maio de 2026

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Ação da 11ª RPM resultou na apreensão de 16 barras de maconha, porções de crack, armas e celulares.

Montes Claros, 28 de maio de 2026 — A Polícia Militar de Minas Gerais, por meio da 11ª RPM, prendeu dois homens, de 27 e 32 anos, durante operação contra o tráfico de drogas realizada nessa quarta-feira (27) no povoado Lagoinha, em Montes Claros. A ação contou com equipes do GER, Choque e Rocca, após denúncias de que veículos vindos do Rio de Janeiro transportariam entorpecentes para distribuição na cidade.

Detalhes da operação

  • VW Polo prata: conduzido pelo suspeito de 32 anos, transportava duas barras de substância semelhante à maconha “gold” escondidas sob uma caixa de som. O homem confessou ter recebido a droga no Rio de Janeiro e que receberia R$ 3 mil pelo transporte.
  • Chevrolet Onix branco: conduzido pelo jovem de 27 anos, que tentou fugir da abordagem. Após perseguição, foi interceptado próximo ao povoado Planalto Rural. Com apoio do cão farejador Drax, foram encontradas 14 barras de maconha escondidas no painel do veículo.

Suspeitos e apreensões

  • O homem de 32 anos possuía mandado de prisão em aberto e era investigado por tentativa de homicídio. Ele ainda tentou oferecer armas aos militares em troca de ser liberado.
  • Em imóvel indicado por ele, no bairro Eldorado, foram apreendidos:
    • Um revólver calibre .32.
    • Porções de crack e maconha.

Total de apreensões:

  • 16 barras de maconha.
  • Porções de crack.
  • Um revólver calibre .32.
  • Três celulares.
  • Dois veículos utilizados no transporte.

Os suspeitos e os materiais apreendidos foram levados para a Delegacia da Polícia Civil de Montes Claros, onde seguem os procedimentos legais.

A operação reforça o trabalho integrado da Polícia Militar no combate ao tráfico de drogas em Montes Claros, destacando o papel das equipes especializadas e da inteligência policial na interceptação de entorpecentes vindos de outros estados.

Com a prisão dos suspeitos e a apreensão das drogas, armas e veículos, a PMMG reafirma seu compromisso com a segurança pública e o enfrentamento ao crime organizado em Montes Claros.

Redação Jornal Montes Claros | Texto: Jornal Montes Claros – com informações da Polícia Militar

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