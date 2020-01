Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 22 de janeiro de 2020.

Norte de Minas – Abertas inscrições para o Sisu com prazo estendido até domingo, 26/01; IFNMG oferta 826 vagas

Norte de Minas – As inscrições para o Sistema de Seleção Unificada (Sisu) 1/2020 já estão abertas e o prazo final foi estendido até as 23h59 do próximo domingo, 26/01/20. Por meio do Sisu, o Instituto Federal do Norte de Minas Gerais (IFNMG) vai selecionar candidatos para preencher 826 vagas em 36 cursos superiores nas cidades de Almenara, Araçuaí, Arinos, Januária, Montes Claros, Pirapora, Porteirinha, Salinas e Teófilo Otoni (confira abaixo).

Para se inscrever no Sisu e concorrer às vagas do IFNMG, é necessário ter participado do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2019 e ter obtido nota maior que zero em todas as provas. Quem participou do Enem na condição de treineiro também está fora da concorrência.

Das vagas ofertadas pelo IFNMG, 50% são reservadas a candidatos vindos de escolas públicas. Dessas, parte é reservada a candidatos de baixa renda, autodeclarados pretos, pardos e indígenas e pessoas com deficiência. Ainda do total de vagas, 5% são destinadas a pessoas com deficiência. As demais são para ampla concorrência.

Chamada e lista de espera

O resultado da chamada regular do Sisu será divulgado em 28/01/20 e os convocados deverão realizar a matrícula junto às instituições de ensino no período de 29/01 a 04/02/20. Neste mesmo período, os candidatos não convocados na chamada regular poderão manifestar o interesse de participar da lista espera para a primeira ou segunda opção de curso escolhida em sua inscrição no Sisu.

Para fazer a inscrição no Sisu 1/2020, pesquisar vagas disponíveis e conhecer todas as etapas e regras da seleção, acessar a Página eletrônica do Sisu.

Para conhecer a forma de adesão do IFNMG ao Sisu 1/2020, com detalhamento sobre os cursos e documentação exigida para matrícula, sugere-se consultar o Termo de Adesão do IFNMG e demais documentos disponíveis neste portal eletrônico.