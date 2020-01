Compartilhe Facebook

23 de janeiro de 2020.

Montes Claros – Jovens trocam férias por voluntariado

Montes Claros – Dormir até tarde, viajar e ir à praia são os programas preferidos por muita gente no período das férias. Mas para uma turma de jovens com idade entre 16 e 38 anos, decidiu se unir e utilizar o período de férias para fazer trabalho voluntário.

Nicéia das Graças de Jesus, é técnica em enfermagem, e participa com uma equipe de voluntários, do projeto na região do Residencial Vitória, localizado na região Norte de Montes Claros. Diversas atividades são realizadas com as crianças e as famílias nesta comunidade. Ela ressalta que algumas famílias já estão “sendo impactadas com a mensagem de esperança através do estudo da Bíblia”.

Segundo Niceia, um dos objetivos é a implantação nesta comunidade de um Clube de Desbravadores e Aventureiro nesta comunidade.

Quem são os desbravadores?

Meninos e meninas com idades entre 10 e 15 anos, de diferentes classes sociais, cor, religião. Reúnem-se, em geral, uma vez por semana para aprender a desenvolver talentos, habilidades, percepções e o gosto pela natureza. O Clube de Desbravadores está presente em mais de 160 países, com 90.000 sedes e mais de 1 milhão e meio de participantes. Existem oficialmente desde 1950, como um programa oficial da Igreja Adventista do Sétimo Dia.

Aventureiros: É um programa focado na educação de crianças na faixa etária de 6 a 9 anos.

Niceia afirma que ajudar pessoas nas suas mais diferentes necessidades é uma das razões do projeto Missão Calebe.

“Pretendo participar outras vezes, sempre que eu tiver oportunidade.

Nas minhas férias eu sempre viajo com minha família, mas dessa vez meu coração pediu para ficar, assim eu fiz. Valeu a pena”, garante Niceia.

Levar esperança

Debora Nobre de Souza, é da cidade de Icaraí de Minas, neste município trabalha como professora. Enxergou neste projeto a oportunidade de levar esperança para as pessoas.

Mãe de uma filha de 07 anos, Missão Calebe tornou-se um projeto de grande importância para a sua vida.

“Fico muito feliz em saber que posso ajudar outras pessoas.

Minha participação no projeto tem acontecido com um grupo de 40 pessoas na maioria crianças entre 8 e 12 anos. São crianças carentes de tudo que existe, principalmente de carinho e atenção. Estamos realizando encontros todas as noites, onde falamos do amor de Deus para com elas, contamos histórias, fazemos brincadeiras, e atividades de diversão e interação do grupo, e logo após servimos um delicioso lanche”, conta Debora.

Ellen Cristina, trabalha como gestora financeira em uma empresa, e é voluntária do projeto Missão Calebe, para ela, ajudar o próximo também é o ponto alto das atividades.

O líder de jovens da Igreja Adventista do Sétimo Dia para a as regiões Norte e Noroeste de Minas Gerais, pastor Deusdeth Filho, destacou a relevância do projeto.

“Tivemos muitos jovens envolvidos, isso se deve ao fato de estarem cada vez mais motivados com o senso de voluntariado e amor ao próximo. Com isso, deixam as férias, passeios, conforto dos lares para dedicarem ao serviço”, conta Deusdeth.